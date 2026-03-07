HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam đau đầu lựa chọn phương án

Q.An

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào 12 giờ hôm nay, 7-3, ở lượt trận thứ 2 Giải Vô địch châu Á 2026.

Đây là trận đấu được dự báo là cân bằng, dù đại diện Đông Á đã thể hiện lối chơi kỷ luật trước Nhật Bản (thua chung cuộc 0-2).

Với mục tiêu giành vé dự FIFA Women's World Cup 2027, tuyển nữ Việt Nam cần phải tính toán chiến lược hợp lý, bởi đôi khi một kết quả hòa lại mang đến lợi thế lớn hơn chiến thắng. Sau lượt trận đầu tiên của bảng C, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai sau Nhật Bản, khi thua chỉ số phụ. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng vất vả Ấn Độ 2-1 với cú đúp của Vạn Sự.

Ở giải đấu năm nay, châu Á có 6 suất dự World Cup. Bốn đội thắng ở tứ kết sẽ giành vé trực tiếp, 4 đội thua sau đó vẫn còn cơ hội thông qua loạt trận play-off để giành 2 vé, đội thua sẽ đấu play-off liên lục địa cho tấm vé cuối cùng đến World Cup nữ 2027.

Tuyển nữ Việt Nam đau đầu lựa chọn phương án - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam đau đầu trong việc cân nhắc lựa chọn phương án thi đấu ở lượt trận thứ 2. Ảnh: AFC

Theo đó, với việc đứng nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng phải gặp đội nhất bảng B ở tứ kết, là các đối thủ rất mạnh như Triều Tiên hoặc Trung Quốc. Khi đó, khả năng đi tiếp của Huỳnh Như và đồng đội sẽ gặp thử thách rất lớn.

Ngược lại, nếu chỉ hòa Đài Bắc Trung Hoa để cạnh tranh suất cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể vào tứ kết nhưng ở nhánh đấu "dễ thở" hơn. Đối thủ tiềm năng khi đó có thể là những đội tầm trung như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh, qua đó mở ra cơ hội thuận lợi hơn trên hành trình săn vé dự vòng chung kết World Cup lần thứ 2 của bóng đá nữ Việt Nam. 

