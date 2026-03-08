Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp

Ở bảng C, khi ngôi đầu gần như thuộc về tuyển nữ Nhật Bản, màn chạm trán giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa được xem là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhì bảng.

Tuyển nữ Việt Nam (giữa) thi đấu nỗ lực nhưng không thể ghi bàn gỡ hòa .Ảnh: AFC

Từ phút 26, đại diện Đông Á vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Su Yu-hsuan. Trong phần còn lại của trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung gây sức ép liên tục. Tuy nhiên, trước khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ của tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, các nữ "chiến binh sao vàng" không thể làm rung lưới thủ thành Wang Yu-ting, ngậm ngùi nhận thất bại 0-1.

Hiện tuyển nữ Việt Nam đã phải nhường vị trí nhì bảng C cho Đài Bắc Trung Hoa. Song cơ hội vào tứ kết dành cho tuyển nữ Việt Nam vẫn còn khi Philippines, Iran, Uzbekistan và Bangladesh chưa có điểm nào ở bảng A và B. Đáng chú ý, cả 4 đội bóng trên đều đang có hiệu số bàn thắng - bại không mấy khả quan, tạo lợi thế nhất định cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở lượt đấu cuối, tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 10-3 - một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Những nữ "chiến binh sao vàng" cần nỗ lực hết sức để có thêm điểm số hoặc ít nhất không thua đậm, để nuôi hy vọng giành suất đi tiếp của đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.