Ngày 11-12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Đình Cúc (cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk (cũ), tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Phan Đình Cúc tại phiên tòa sơ thẩm

HĐXX cũng tuyên phạt tiền các bị cáo là lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Đình Trung (Công ty Đình Trung, tỉnh Đắk Lắk), cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo đó, tuyên phạt ông Phạm Văn Tịch và Nguyễn Văn Lâm mỗi bị cáo 300 triệu đồng; phạt bị cáo Phạm Đình Trung 200 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 12-3-2024, Công ty TNHH MTV TM&XD Trường Hải Đắk Lắk (Công ty Trường Hải Đắk Lắk) có tờ trình gửi UBND thị trấn M'Đrắk để xin gỡ đá phần vỉa hè tại công trình đường vành đai.

Ngày 13-3-2024, ông Phan Đình Cúc, lúc đó là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk đã ký công văn chấp nhận cho Công ty Trường Hải Đắk Lắk gỡ đá.

Lợi dụng công văn này, Công ty Đình Trung đã khai thác trái phép tổng cộng hơn 700 m3 đá granit, trị giá trên 700 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Phan Đình Cúc kêu oan, cho rằng công văn ông ký là văn bản phúc đáp bình thường. Ngoài ra, bị cáo Cúc nói chỉ đồng ý cho phá gỡ đá thuộc phần vỉa hè của dự án đường vành đai, không phải cho khai thác đá ở ngoài phạm vi đường.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc ông Cúc ký công văn trên là vượt quá thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã. Việc tuyên phạt bị cáo Cúc tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ đúng người, đúng tội, đúng quy định.