HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND thị trấn 10 năm tù về tội lạm quyền

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cựu Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn kêu oan nhưng HĐXX xác định đủ căn cứ và tuyên phạt 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Ngày 11-12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Đình Cúc (cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk (cũ), tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND thị trấn 10 năm tù về tội lạm quyền - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Đình Cúc tại phiên tòa sơ thẩm

HĐXX cũng tuyên phạt tiền các bị cáo là lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Đình Trung (Công ty Đình Trung, tỉnh Đắk Lắk), cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo đó, tuyên phạt ông Phạm Văn Tịch và Nguyễn Văn Lâm mỗi bị cáo 300 triệu đồng; phạt bị cáo Phạm Đình Trung 200 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 12-3-2024, Công ty TNHH MTV TM&XD Trường Hải Đắk Lắk (Công ty Trường Hải Đắk Lắk) có tờ trình gửi UBND thị trấn M'Đrắk để xin gỡ đá phần vỉa hè tại công trình đường vành đai.

Ngày 13-3-2024, ông Phan Đình Cúc, lúc đó là Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk đã ký công văn chấp nhận cho Công ty Trường Hải Đắk Lắk gỡ đá.

Lợi dụng công văn này, Công ty Đình Trung đã khai thác trái phép tổng cộng hơn 700 m3 đá granit, trị giá trên 700 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Phan Đình Cúc kêu oan, cho rằng công văn ông ký là văn bản phúc đáp bình thường. Ngoài ra, bị cáo Cúc nói chỉ đồng ý cho phá gỡ đá thuộc phần vỉa hè của dự án đường vành đai, không phải cho khai thác đá ở ngoài phạm vi đường.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định việc ông Cúc ký công văn trên là vượt quá thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã. Việc tuyên phạt bị cáo Cúc tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ đúng người, đúng tội, đúng quy định.

Tin liên quan

Lãnh đạo lạm quyền, trục lợi hàng trăm tỉ đồng

Lãnh đạo lạm quyền, trục lợi hàng trăm tỉ đồng

Phiên tòa hé lộ hệ thống sai phạm "khủng" tại Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn. Nơi đây, lãnh đạo bị cáo buộc lạm quyền, trục lợi hàng trăm tỉ đồng

Khởi tố bí thư, chủ tịch 1 thị trấn vì lạm quyền

(NLĐO) – Một Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn ở Đắk Lắk đã lạm quyền khi ký công văn cho doanh nghiệp gỡ đá.

Một cán bộ phường bị bắt với cáo buộc lạm quyền

(NLĐO)- Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Vĩnh, cán bộ văn phòng UBND phường Trần Lãm, để điều tra về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ"

tỉnh Đắk Lắk lạm quyền Khai thác tài nguyên khai thác trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo