TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển

TP HCM: Đăng ký tăng vọt

Kết thúc đăng ký xét tuyển ĐH năm 2025, nhiều trường ĐH tại TP HCM nhận được lượng thí sinh đăng ký tăng vọt so với năm trước. Điển hình như Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM tiếp nhận đăng ký của gần 20.000 thí sinh, tăng khoảng 16% so với năm 2024; Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có gần 70.000 thí sinh đăng ký, tăng 75%. Trường ĐH Công Thương cũng có hơn 100.000 thí sinh đăng ký, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái…

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho rằng lượng thí sinh đăng ký vào các trường tăng mạnh là vì năm nay, các phương thức xét tuyển tổ chức đồng thời (ngoại trừ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT) nên thí sinh đăng ký ở nhiều trường để tăng cơ hội trúng tuyển.

H.Lân