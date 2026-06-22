Tuyển sinh Đại học 2026: "Chiến thuật" tăng cơ hội trúng tuyển

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng (NV) không giới hạn số lần trong phạm vi số NV cho phép.

Tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển

Việc đăng ký xét tuyển các chương trình đào tạo thực hiện trực tuyến trên hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Các NV được đăng ký theo chương trình đào tạo, xếp thứ tự từ 1 trở đi (NV 1 là cao nhất); đồng thời thí sinh phải cung cấp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu của cơ sở đào tạo để phục vụ xét tuyển.

Từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng NV. Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh cần tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển, có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ tuyển sinh của các cơ sở đào tạo qua các số điện thoại hỗ trợ.

Tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có NV theo học) trước 17 giờ ngày 21-8.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc toán, ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Theo quy chế tuyển sinh 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 NV trên hệ thống đối với các ngành trình độ đại học. Thí sinh đăng ký các ngành đào tạo giáo viên phải đặt những ngành này trong 5 NV đầu tiên, các trường quốc phòng, công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nguồn tuyển của tất cả trường đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển gồm toán, văn và một môn khác đạt từ 15 điểm trở lên.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Sắp xếp nguyện vọng thông minh

Góp ý về chiến lược sắp xếp NV thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT, khuyên thí sinh phải xác định đúng năng lực, thực lực của bản thân. Việc thí sinh đã học tập tốt như thế nào, chuẩn bị cho ngưỡng cửa đại học ra sao, các phương thức xét tuyển mình sẽ sử dụng trong thời gian sắp tới chính là chìa khóa, là nguồn lực mà các em nên tập trung ở thời điểm này. Đến thời điểm đăng ký NV, thí sinh có thể sắp xếp theo 3 nhóm: NV ước mơ, NV phù hợp với năng lực của bản thân và NV an toàn. Với cách sắp xếp thông minh như vậy, chắc chắn các em sẽ đỗ đại học hay ngành đào tạo mình mong muốn.

Ông Nguyễn Tiến Thảo cũng lưu ý việc nhiều thí sinh khi thực hiện đăng ký NV trên hệ thống mà không hoàn tất quy trình. Ví dụ, sau khi đăng ký nguyện vọng, đến bước cuối cùng là gửi/nộp hồ sơ và nhập mã OTP để khẳng định hoàn tất thì các em không để ý để hoàn tất. Do vậy, các em cứ nghĩ rằng đã hoàn thành quy trình đăng ký NV xét tuyển nhưng thực chất vẫn đang ở dạng "treo".

Bên cạnh đó, thí sinh cũng sai lầm ở việc đặt kỳ vọng, sắp xếp các NV mà không có "chiến thuật". Có những thí sinh đặt NV theo tư vấn từ những địa chỉ không chính thức hoặc theo phong trào, thậm chí từ những thông tin thiếu chính xác. Ngoài ra, chỉ cần nhầm một ký tự, một thao tác là có thể nhầm từ trường này sang trường khác. Chính vì vậy, với các mã xét tuyển của ngành/trường đại học, thí sinh cần nhập cẩn thận. Đặc biệt, khi thí sinh thao tác trên điện thoại, các thông tin có thể không hiển thị rõ ràng và dẫn đến những sai sót. Có những em thừa điểm trúng tuyển vào các ngành/trường nhưng thao tác sai nên mất cơ hội.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cũng nhắc nhở thí sinh không được sơ suất ở khâu nộp lệ phí. Nếu các em chưa hoặc quên nộp lệ phí xét tuyển thì sẽ chưa được công nhận hoàn thành quy trình xét tuyển.

PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, nhấn mạnh thí sinh nên ưu tiên lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực bản thân trước. Theo ông, học đại học không dễ dàng nên nếu chỉ chọn trường "hot", không chọn ngành thực sự yêu thích thì khi gặp khó khăn trong quá trình học, các em sẽ dễ bỏ cuộc hơn. Ngược lại, khi lựa chọn đúng ngành yêu thích, sinh viên sẽ có động lực, đam mê và quyết tâm hơn để vượt qua những khó khăn. "Thí sinh nên dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường, trong đó lưu ý đến phương thức xét tuyển và tổ hợp môn đối với từng ngành" - PGS-TS Nguyễn Phú Khánh đưa ra lời khuyên.

GS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, cho hay qua kinh nghiệm tuyển sinh các năm, ông đã gặp một số trường hợp đáng tiếc, chẳng hạn thí sinh và gia đình đã chọn đúng các NV nhưng sắp xếp không có chiến thuật. Ông khuyến nghị đầu tiên nên chọn NV mong muốn của bản thân, có thể có điểm chuẩn các năm trước cao hơn điểm thi của mình một chút; sau đó đến nhóm phù hợp điểm số của mình; cuối cùng mới là nhóm NV an toàn. Thực tế đã có những thí sinh khi đăng ký xét tuyển đã đẩy NV an toàn lên nhóm NV trên, tuy trúng tuyển nhưng lại nuối tiếc vì điểm đủ trúng tuyển vào NV "mơ ước".



