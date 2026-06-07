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Thời sự

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Mỗi thí sinh có 15 nguyện vọng

Bài và ảnh: YẾN ANH

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau.


Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp

Đến nay, nhiều trường đại học trên cả nước đã thông báo kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026. Theo quy định mới, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, phải đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đăng ký từ ngày 2 đến 14-7

Một trong những quy định đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm 2026 là mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển.

Trong đó, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng xét tuyển có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trong thời gian mở Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện xét tuyển.

Như vậy, thông tin thí sinh năm 2026 chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển đại học là không chính xác. Quy chế tuyển sinh năm 2026 quy định cơ sở đào tạo phải tổ chức xét tuyển tất cả nguyện vọng hợp lệ của thí sinh đã đăng ký trên hệ thống nói trên.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2 đến 14-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến được thực hiện từ ngày 15 đến 21-7.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30, chưa bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp được đặc cách xét tốt nghiệp THPT và một số đối tượng đặc thù theo quy chế.

Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Mỗi thí sinh có 15 nguyện vọng - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Nên chọn ngành nghề phù hợp

Trước lo lắng về chọn ngành, chọn trường của phụ huynh, học sinh, PGS-TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, cho rằng một trong những điều quan trọng nhất khi lựa chọn con đường học tập là xác định ngành nghề trước khi chọn trường. Theo ông, ngành nghề sẽ gắn bó với người học trong thời gian dài, nếu chỉ chọn trường mà không thực sự yêu thích ngành học hoặc chưa đủ năng lực theo đuổi, quá trình học tập có thể gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thí sinh nên ưu tiên lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích và đam mê của mình trước, sau đó mới cân nhắc đến trường đào tạo.

PGS-TS Nguyễn Phú Khánh cũng cho rằng học sinh có thể mạnh dạn lựa chọn các ngành khoa học cơ bản như toán, vật lý, hóa học. Dù hiện nay trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, song các nền tảng khoa học cơ bản vẫn đóng vai trò quan trọng, bởi AI cũng được xây dựng dựa trên những nền tảng này. Ông cũng lưu ý đến xu hướng liên ngành đang ngày càng rõ rệt trong giáo dục đại học hiện nay. Nhiều lĩnh vực có sự kết hợp giữa các ngành khác nhau, chẳng hạn giữa công nghệ và y tế hoặc giữa kinh tế và công nghệ. "Thí sinh có thể cân nhắc các ngành học có tính liên ngành để phù hợp với sở thích của mình và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động trong tương lai" - PGS Khánh gợi ý.

Còn theo GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà AI, chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghệ số, hội nhập toàn cầu đang tái định hình mọi lĩnh vực. Những ngành nghề của hôm qua có thể không còn là trung tâm của ngày mai. Những nghề của ngày mai có thể chưa kịp xuất hiện trong sách giáo khoa hôm nay. Những kỹ năng của hôm nay có thể chưa đủ cho thập kỷ tới,... Vì thế, các em không phải lo sợ khi mình không chọn theo ngành "hot" mà cần có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân.

"Một quốc gia mạnh không phải chỉ vì có nhiều kỹ sư hay bác sĩ. Một quốc gia mạnh, tự cường khi mỗi công dân phát huy hết tiềm năng của mình, khi chúng ta làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai. Vì thế, hãy tự tin, nghiêm túc và trách nhiệm với lựa chọn của mình" - GS-TS Nguyễn Tiến Thảo khuyên. 

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi, tối đa 1,5 điểm

Theo quy chế tuyển sinh, năm nay, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển). Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0 - 3 điểm; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5 điểm.

Riêng điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5 điểm. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.


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