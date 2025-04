Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM: Phụ huynh thở phào!

Năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh đầu cấp (TSĐC), từ mầm non đến THPT tại TP HCM sẽ được hoàn thành ngay trong tháng 6, sớm hơn 2 tháng so với trước đây.

Quy định cụ thể, rõ ràng

Cũng trong năm học này, TP HCM tiếp tục triển khai hệ thống bản đồ GIS toàn thành phố giúp phân bổ học sinh (HS) vào trường gần nhà. Cho phép đăng ký linh hoạt theo ba tiêu chí: Nơi ở, nơi học trước đó, nơi làm việc của phụ huynh (PH). Đồng thời; bảo đảm công bằng trong xét tuyển với quy trình minh bạch.

Chị Nguyễn Thị Huyền, PH có con học lớp lá 4 - Trường Mầm non Vườn Hồng (TP Thủ Đức), cho biết năm nay chị "thở phào" vì theo kế hoạch, con sẽ được vào Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (TP Thủ Đức). "Hiện trường mầm non đã thực hiện rà soát thông tin HS, để PH ký xác nhận gồm các thông tin liên quan như mã định danh, nơi ở hiện tại. PH cũng được hướng dẫn chi tiết và các mốc thời gian quan trọng của kỳ tuyển sinh vào lớp 1 sắp tới. Quy trình này rõ ràng, tiện lợi cho PH, chỉ cần ở nhà cũng nộp được hồ sơ" - chị Huyền bày tỏ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, việc ứng dụng GIS trong TSĐC mang lại những hiệu quả tích cực, trong đó lấy tiêu chí để HS được học gần nhà, tạo thuận lợi cho PH là điều kiện tiên quyết. Theo kế hoạch tuyển sinh của TP HCM, UBND thành phố yêu cầu các phòng GD-ĐT tham mưu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng các khu vực tuyển sinh linh hoạt dựa trên 3 yếu tố: Phân bố trường lớp tại địa phương, số lượng trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh và thông tin nơi ở hiện tại của HS từ cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành GD-ĐT. Đồng thời, kết hợp sử dụng hệ thống bản đồ số dùng chung của thành phố để tính khoảng cách di chuyển của HS. Đặc biệt, không phân bổ HS theo ranh giới hành chính phường. Đối với các trường nằm ở ranh giới giữa các địa phương, TP HCM cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo TSĐC cần xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho HS được học gần nơi ở hiện tại.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thi, quận 11. Ảnh: TẤN THẠNH

Quy trình TSĐC cũng được thực hiện rõ ràng, minh bạch trong đó đối tượng tuyển sinh được chia thành 2 dạng. Trong đó, đối tượng 1 là ưu tiên tuyển sinh cho các trường hợp HS có nơi ở hiện tại thuộc địa bàn và trong độ tuổi quy định, đối với lớp 1 và HS có nơi ở hiện tại thuộc địa bàn, đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định đối với lớp 6. Với đối tượng 2, là HS có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế. Với đối tượng này, TP HCM cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo TSĐC TP Thủ Đức và các quận, huyện cần ban hành văn bản xác định rõ các đối tượng được ưu tiên xét tuyển, tạo cơ sở pháp lý cho việc phân loại. Trong đó, có thể xem xét ưu tiên xét tuyển theo thứ tự các trường hợp đặc thù của mỗi khu vực như: HS đã hoàn thành chương trình mầm non hoặc tiểu học trên địa bàn; HS có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn (các KCN, cơ quan, tổ chức đặt trên địa bàn); HS có nơi ở hiện tại theo VNeID thuộc các khu vực ranh giới giữa các quận, huyện và TP Thủ Đức; HS chuyển tỉnh, HS thuộc các trường hợp đặc thù của địa phương; HS thuộc đối tượng 2 phải bảo đảm các điều kiện: đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh của thành phố, đáp ứng các tiêu chí trong kế hoạch tuyển sinh của địa phương.

Ban Chỉ đạo TSĐC của địa phương có thể xét tuyển theo thứ tự các đối tượng và chế độ ưu tiên, bảo đảm tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của địa phương và khung thời gian do Sở GD-ĐT ban hành.

Địa phương đẩy nhanh tiến độ

Từ kế hoạch chung của thành phố, nhiều địa phương tại TP HCM đã tiến hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện TSĐC.

Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, ngoài thực hiện quy trình tuyển sinh theo các mốc thời gian quy định của Sở GD-ĐT TP, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục thực hiện khảo sát vào lớp 6 ở 3 trường THCS như trước đây và có thể thực hiện ngay trong tháng 5. Theo ông Nguyên, Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức dự kiến tiếp tục tổ chức khảo sát đầu vào lớp 6 đối với HS có nhu cầu vào học tại các Trường THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ trong năm học 2025-2026 bằng hình thức xét duyệt hồ sơ điều kiện và làm bài khảo sát đánh giá năng lực mỗi HS. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường dự kiến, gồm: Trường THCS Trần Quốc Toản 1 tuyển 9 lớp 6 (trong đó ít nhất 5 lớp tiếng Anh tích hợp, còn lại là tiếng Anh tăng cường) với 315 HS. Trường THCS Hoa Lư tuyển 7 lớp 6 (trong đó ít nhất 3 lớp tiếng Anh tích hợp, còn lại là tiếng Anh tăng cường) với 245 HS. Trường THCS Bình Thọ tuyển 8 lớp 6 (trong đó ít nhất 3 lớp tiếng Anh tích hợp, còn lại là tiếng Anh tăng cường với 280 HS.

Bà Lê Thị Thanh Giang, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 1, cho hay địa phương đang thực hiện công tác rà soát số lượng trẻ trên địa bàn, bảo đảm tất cả trẻ trong độ tuổi đến trường đều được cập nhật trên hệ thống dữ liệu ngành GD-ĐT. Tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1), năm học này dự kiến tuyển 350 HS lớp 6 cho năm học 2025-2026; tiếp tục thực hiện bài khảo sát đánh giá năng lực như năm học trước. Cụ thể, các thí sinh sẽ làm bài khảo sát trong thời gian 90 phút. Thời gian khảo sát là tháng 6-2025, thay vì tháng 7 như mọi năm. Lý do thời gian khảo sát sớm hơn vì dự kiến công tác TSĐC của thành phố sẽ hoàn tất vào cuối tháng 6 (sớm hơn 2 tháng so với năm trước) nên việc tuyển sinh lớp 6 cho Trường Trần Đại Nghĩa cũng thực hiện sớm hơn.

Các mốc thời gian quan trọng

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, từ ngày 27-3 đến 3-4, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu HS cuối cấp trên CSDL ngành tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn, xác thực dữ liệu định danh HS với CSDL quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ dữ liệu HS cuối cấp từ CSDL ngành sang CSDL TSĐC; thông báo tài khoản đăng nhập trang tuyển sinh đầu cấp của TP HCM đến PH.

Từ ngày 4 đến 13-4, PH HS cuối cấp, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học rà soát thông tin trên trang tuyển sinh TP HCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học rà soát, cập nhật điều chỉnh thông tin HS cuối cấp trên CSDL tuyển sinh (nếu có). Từ ngày 4 đến 13-4, Phòng GD-ĐT, UBND phường, xã cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 chưa học mầm non lên CSDL tuyển sinh. PH của trẻ 6 tuổi chưa học mầm non rà soát thông tin trên trang TSĐC của TP HCM. Từ ngày 14 đến 16-4, Sở GD-ĐT tổng hợp, gửi về Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện chốt số liệu trẻ chuẩn bị vào lớp 1 và HS tiểu học chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2025-2026. Từ ngày 17 đến 19-4, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện báo cáo số lượng trẻ chuẩn bị vào lớp 1 và HS tiểu học chuẩn bị vào lớp 6 trên địa bàn về Ban Chỉ đạo TSĐC TP HCM.

Nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ người dân Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, trong kỳ TSĐC năm nay, sở đã triển khai đến các địa phương những lưu ý như bổ sung đội ngũ hỗ trợ đăng ký trực tuyến và cung cấp thông tin tuyển sinh đầy đủ cho người dân. Tăng cường tính minh bạch trong quy trình tuyển sinh, cung cấp đầy đủ minh chứng và danh sách tuyển sinh, xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát chặt chẽ và cơ chế xử lý khiếu nại hiệu quả. Tăng cường rà soát và phối hợp với địa phương, đặc biệt là trong công tác phổ cập giáo dục... nhằm hỗ trợ người dân.

Tránh "trượt" trường, phụ huynh cần biết Theo Sở GD-ĐT TP HCM, để bảo đảm dữ liệu HS, ở bước 1 các trường mầm non, tiểu học phải bảo đảm tất cả HS thuộc diện tuyển sinh đều có mã định danh và thực hiện xác thực dữ liệu định danh với CSDL quốc gia về dân cư. Ở bước 2, nhà trường đồng bộ dữ liệu từ CSDL ngành sang CSDL TSĐC. Đồng thời, thông báo tài khoản đăng nhập đến PH để rà soát thông tin trên trang TSĐC của TP HCM. Ở bước 3, trên cơ sở nền tảng dữ liệu HS mà nhà trường đã cập nhật, PH truy cập trang TSĐC để kiểm tra, xác nhận thông tin chính xác (tài khoản và mật khẩu do nhà trường cung cấp). Ở bước 4, nhà trường xác minh nội dung PH đề nghị để điều chỉnh thông tin. Sau đó, PH truy cập trang TSĐC để kiểm tra, xác nhận thông tin chính xác. Bước cuối cùng, nhà trường xác nhận hoàn thành rà soát dữ liệu và chuyển hồ sơ dữ liệu HS cuối cấp lên cấp trên. PH kiểm tra thông tin trên VNeID, khai báo với công an địa phương để cập nhật chính xác thông tin nơi ở hiện tại; kiểm tra và xác nhận thông tin trên trang https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn đúng thời hạn.