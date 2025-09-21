HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông

Duy Quốc

(NLĐO) - Khóa học do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, liên hệ đăng ký trước ngày 3-10.

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP HCM đang tổ chức tuyển sinh khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông năm 2025.

Tuyển sinh khóa bồi dưỡng kỹ năng căn bản về báo chí -truyền thông - Ảnh 1.

Một lớp bồi dưỡng do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức

Khóa bồi dưỡng khai mạc vào sáng 4-10. Thời gian học từ ngày 4-10 đến 8-11, vào thứ bảy hằng tuần (học nguyên ngày). 

- Hình thức học: Học trực tiếp tại Hội trường Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP HCM (số 226/23 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM.

Khóa bồi dưỡng dành cho học viên đang hoạt động, cộng tác tại các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử; đang làm công tác truyền thông, tổ chức sự kiện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… có nhu cầu rèn luyện kỹ năng căn bản về báo chí - truyền thông.

Nội dung khóa học đa dạng, tập trung vào kỹ năng viết tin và rút tít; kỹ năng ứng dụng AI CHAT GPT trong tác nghiệp báo chí; kỹ năng phỏng vấn và viết bài chân dung; kỹ năng làm báo đa nền tảng; kỹ năng chụp ảnh, xử lý ảnh trên máy ảnh và điện thoại di động; quan hệ báo chí và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng truyền thông trên mạng xã hội trong thời đại số.

Trực tiếp đứng lớp là lãnh đạo các cơ quan báo chí; nhà báo, giảng viên các khoa báo chí – truyền thông có nhiều kinh nghiệm, thực tiễn hướng dẫn.

Liên hệ đăng ký (trước ngày 3-10) trực tuyến qua email: kiemkhachbca1973@gmail.com; đăng ký trực tiếp tại Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP HCM, số 226/23 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM.

