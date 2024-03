Tuyên tử hình tài xế tông tử vong 1 CSGT và 2 người dân ở Long An

Ngày 27-3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi; ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội giết người.



Theo cáo trạng, giữa tháng 4-2023, một người đàn ông tại huyện Đức Hòa thuê xe bán tải để chở thuốc lá ngoại nhập lậu. Qua giới thiệu, người đàn ông này biết Thanh thường xuyên chở thuốc lá lậu nên liên hệ Thanh để thỏa thuận việc lái xe chở thuốc lá lậu.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh

Chiều 20-4-2023, Lê Thành Nghĩa (35 tuổi, cháu ruột của Thanh) gọi điện nhờ Thanh chở đi công việc tại TP HCM và hứa trả tiền dầu. Lúc đón Nghĩa tại huyện Đức Hòa, Thanh phát hiện Nghĩa mang theo túi nylon màu xanh nhưng không biết bên trong có gì. Khi đến TP HCM, Nghĩa giao túi nylon này cho người phụ nữ chạy xe máy, sau đó cùng Thanh trở về.

Chiều hôm sau, Nghĩa tiếp tục mang theo túi nylon màu đen và nhờ Thanh chở đến huyện Hóc Môn, TP HCM. Nghĩa trả cho Thanh 4 triệu đồng tiền công. Trên đường đi, Nghĩa đề nghị Thanh dừng xe ven đường và lấy ma túy đá ra rủ Thanh cùng sử dụng.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi Thanh đang chở Nghĩa lưu thông trên đường Tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa thì Thanh phát hiện phía trước đông phương tiện và có CSGT nên giảm tốc độ, hạ cửa kính quan sát.

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng một cán bộ CSGT Công an huyện Đức Hòa đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn cách xe bán tải của Thanh khoảng 3-4m. Phía trước còn có 1 xe ba gác cùng 2 xe máy cũng đang chắn giữa đường.

Do không có giấy phép lái xe lại vừa sử dụng ma túy và sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nên Thanh liền kéo cửa kính, đạp ga tông thẳng vào tổ công tác cùng phương tiện người dân.

Vụ việc làm thiếu tá Hào cùng 2 người dân là anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và bà Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi) tử vong. Thanh tiếp tục điều khiển xe chạy được hơn 10m thì tông vào trụ đèn, lật ngang. Sau đó, công an phá cửa khống chế Thanh và Nghĩa.

Kiểm tra xe bán tải sau vụ tai nạn, công an thu giữ 4 bánh heroin cùng 5kg ma túy đá. Sau vụ việc, Bộ Công an quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với ông Nguyễn Xuân Hào. Trung tá Hào cũng được cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Liên quan đến vụ án này, Nghĩa cùng các bị cáo khác được cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án ma túy, sẽ xét xử sau.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thanh là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện, cố ý gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

Bị cáo có nhiều tình tiết định khung của tội giết người. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng nhưng so với hành vi phạm tội của bị cáo thì không thể cải tạo nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Thanh mức án tử hình. Đồng thời, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại hơn 2,5 tỉ đồng.