Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan, Malaysia ở giải sân 7 quốc tế

Tiếp nối thành công của Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2025 (VPL-S6), trận đấu giao hữu VPL Dream Team – Vietnam All Stars, Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 sẽ lần thứ ba được tổ chức và lần đầu tiên diễn ra tại TP HCM.

Họp báo công bố giải đấu hôm 14-8

Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia Bia Saigon Dragon Cup 2025 (VPL-S6) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử các giải đấu bóng đá 7 người tại Việt Nam đã được nâng tầm về mặt hình ảnh, quy mô, uy tín và sức ảnh hưởng.

Hơn 3 tháng tranh tài sôi nổi với vòng loại 8 khu vực trải dài toàn quốc, VPL-S6 tạo ra những màn so tài kịch tính, có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ 60 đội bóng trên toàn quốc tham gia thi đấu, thu hút hơn 200 triệu lượt xem.

Đội tuyển sân 7 Malaysia

Đội tuyển sân 7 Thái Lan

Hình ảnh các khán đài chen kín người xem, tạo bầu không khí sôi nổi đã chứng minh cho sự phát triển, chuyên nghiệp hóa môn bóng đá sân 7 tại Việt Nam.

Với mục tiêu duy trì, phát triển và giới thiệu loại hình bóng đá đặc sắc của Việt Nam, Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 lần đầu diễn ra tại TP HCM, có sự tham dự của chủ nhà Việt Nam và 2 đội bóng đến từ Thái Lan, Malaysia.

Thành viên các đội tuyển sân 7 tham dự sân chơi quốc tế diễn ra tại TP HCM kỳ này

Ở lần thứ 3 được tổ chức, SABECO và VietFootball mong muốn lan tỏa, nâng tầm chất lượng chuyên môn giải đấu, tạo sân chơi chuyên nghiệp, đẩy mạnh sự giao lưu, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra khu vực, thế giới.

Các trận đấu và các sự kiện, chương trình đồng hành cùng Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp, truyền tải đầy đủ trên Truyền hình MyTV và Meta Multimedia.