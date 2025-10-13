HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển Việt Nam nguy cơ mất trụ cột khi thi đấu ở sân Thống Nhất

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Trước trận tái đấu tuyển Nepal vào ngày 14-10, tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ mất các trụ cột quan trọng ở hàng tiền vệ và hậu vệ vì dính chấn thương

Chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal trong lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9-10 chưa khiến người hâm mộ mãn nhãn. Trước một đội bóng kém hơn đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đoàn quân HLV Kim Sang-sik lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và còn để thủng lưới.

Tuyển Việt Nam nguy cớ mất trụ cột khi đá ở Thống Nhất - Ảnh 1.

Hoàng Đức bỏ ngỏ khả năng ra sân trận tái đấu tuyển Nepal

Sau trận đấu vất vã, các trụ cột Hoàng Đức, Tiến Dũng đã dính chấn thương và phải tập riêng trong các buổi rèn luyện chuẩn bị cho trận tái đấu Nepal trên sân Thống Nhất (TP HCM) vào ngày 14-10.

Vắng Nguyễn Quang Hải, tiền vệ "nhạc trưởng" Hoàng Đức là mắt xích quan trọng trong hệ thống vận hành đấu pháp chiến thuật của tuyển Việt Nam. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chuyền bóng tinh tế và dứt điểm hiểm hóc, Hoàng Đức là nhân tố nổi bật trong trận thắng của tuyển Việt Nam trước Nepal.

Vì vậy, việc Hoàng Đức bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận lượt về sẽ khiến HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn khi sắp xếp đội hình. Chiến lược gia người Hàn Quốc nắm trong tay nhiều tiền vệ trẻ tài năng nhưng hiếm ai đủ đẳng cấp để thay thế Hoàng Đức cầm trịch tuyến giữa.

Tuyển Việt Nam nguy cớ mất trụ cột khi đá ở Thống Nhất - Ảnh 2.

Trung vệ Nhật Minh (trái) có cơ hội ra sân khoác áo tuyển Việt Nam sát cánh cùng đàn anh Duy Mạnh

Hoàng Đức cho biết: "Tôi đã trở lại tập luyện nhưng có lẽ phải chờ xem kết quả thăm khám của đội ngũ y tế mới biết chính xác tình trạng cơ thể cũng như khả năng ra sân thi đấu với tuyển Nepal vào ngày 14-10".

Nếu Hoàng Đức vắng mặt, nhiều khả năng Đức Chiến và Văn Khang sẽ có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Ngoài ra, HLV Kim cũng có thể kéo Đình Bắc về tuyến tiền vệ để làm nhiệm vụ kiến thiết cho tuyến trên.

Trong khi đó, vị trí của Bùi Tiến Dũng đang có nhiều ứng viên đủ tầm vóc thay thế. Ngoài Đức Chiến, các trung vệ lứa U23 như Nhật Minh, Hiểu Minh sẵn sàng ra sân để được trám vào bức tường phòng ngự có 3 trung vệ hoặc 4 hậu vệ....

Bộ đôi trung vệ này tuy ít kinh nghiệm khoác áo tuyển quốc gia nhưng vừa góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2025 và giành suất tham dự Giải U23 châu Á 2026.

