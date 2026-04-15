Tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027

Lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra ngày 9-5 sẽ xác định hành trình của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi châu lục. Ở vòng loại, thầy trò ông Kim Sang-sik có thành tích toàn thắng sau 6 lượt trận thuộc bảng F.

Việc đội tuyển Việt Nam góp mặt ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027 là kết quả trực tiếp từ sự cải thiện trên bảng xếp hạng FIFA thời gian qua. Sau những kết quả tích cực, "Những chiến binh sao vàng" đã trở lại top 100 thế giới, qua đó giành vị trí tương đối thuận lợi trước lễ bốc thăm chia bảng.

Theo nguyên tắc của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 24 đội tuyển sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi bảng gồm đủ đại diện của 4 nhóm. Việc nằm ở nhóm số 3 giúp tuyển Việt Nam tránh được những đối thủ cùng tầm như Thái Lan, Trung Quốc hay Bahrain ngay từ vòng bảng. Đây được xem là lợi thế nhất định, giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thêm cơ hội tính toán chiến lược.

Tuy nhiên, thuận lợi đi kèm với không ít rủi ro. Ở mỗi bảng, tuyển Việt Nam chắc chắn phải đối đầu một đội thuộc nhóm hạt giống số 1 – nơi quy tụ các "ông lớn" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay chủ nhà Ả Rập Saudi. Bên cạnh đó, nhóm số 2 cũng không thiếu những đối thủ khó chịu như Qatar, Iraq hay Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chỉ cần một lá thăm thiếu may mắn, kịch bản rơi vào bảng "tử thần" hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở chiều ngược lại, nếu gặp các đối thủ vừa tầm hơn, cơ hội vượt qua vòng bảng của tuyển Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Thực tế, tại các kỳ Asian Cup gần đây, đội tuyển đã từng tạo dấu ấn khi lọt vào tứ kết năm 2019, cho thấy khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Lễ bốc thăm ngày 9-5 không chỉ định hình cục diện bảng đấu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng tiến sâu của tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh đang trẻ hóa lực lượng và định hình lối chơi dưới thời HLV Kim Sang-sik, VCK Asian Cup 2027 sẽ là bài kiểm tra lớn cho tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá Việt Nam.