Tuyển Việt Nam tự tin chạm trán Malaysia

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia là đối thủ xứng tầm của tuyển Việt Nam, tranh tấm vé duy nhất tham dự vòng chung kết. Điều lệ giải quy định đội đứng nhất bảng đấu chung cuộc sau lượt trận vòng loại sẽ giành quyền đến Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Quyết tâm giành chiến thắng

Malaysia và Việt Nam đều thắng ở ngày ra quân vòng loại nhưng thầy trò ông Kim tạm đứng đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Chuẩn bị cho trận tiếp đón tuyển Việt Nam, đoàn quân HLV Peter Cklamovski bắt đầu tập luyện từ ngày 18-5 với 38 tuyển thủ. Đến ngày 26-5, chiến lược gia người Úc tinh gọn lực lượng còn 31 người và sẽ tiếp tục định hình bộ khung sau 2 trận giao hữu với "quân xanh" là đội tuyển Cape Verde (hạng 72 FIFA).

Tuyển Việt Nam (phải) được dự báo sẽ vượt qua Malaysia vào ngày 10-6. Ảnh: QUỐC AN

Thậm chí, LĐBĐ Malaysia cũng quyết định rút tên các trụ cột của tuyển quốc gia khỏi đội hình các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars) thi đấu giao hữu với CLB Manchester United diễn ra trên sân nhà Bukit Jalil ngày 28-5. Động thái cho thấy quyết tâm giành chiến thắng hòng soán ngôi đầu bảng F của tuyển Malaysia.

Nhập tịch cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao, tuyển Malaysia đã mạnh và có chiều sâu lực lượng nhiều hơn so với khi dự ASEAN Cup 2024. Theo phán đoán của các chuyên gia, tuyển Malaysia có thể tung vào sân gần như cả đội hình là cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài khi chạm trán tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ này lại không có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau, nên sẽ khó thể có sự kết dính, đồng bộ khi triển khai đấu pháp chiến thuật.

Sự trở lại của Công Phượng

So với đối thủ, tuyển Việt Nam gặp bất lợi khi quỹ thời gian chuẩn bị ít hơn. Dự kiến toàn đội sẽ hội quân từ ngày 29-5 nhưng phải đến ngày 4-6 mới đủ quân số do một số tuyển thủ phải hoàn thành nhiệm vụ ở CLB chủ quản. Bản thân HLV Kim Sang-sik cùng 4 cầu thủ Duy Mạnh, Văn Vĩ, Hoàng Đức và Hai Long cũng bận sang Malaysia để so tài với CLB Man United, trận đấu mà ông Kim được phân nhiệm vụ HLV trưởng đội ASEAN All-Stars.

Ở lần hội quân này, tuyển Việt Nam cũng hao hụt lực lượng khi vắng nhiều trụ cột do chấn thương như: Nguyễn Xuân Son, Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài hay Nguyễn Văn Toàn. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn có trong tay đội hình mạnh nhất hiện tại, đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng - người rất có duyên ghi bàn khi so tài với Malaysia, cùng cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh. Bộ đôi này được đánh giá có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dạn, nhanh hòa nhập với triết lý bóng đá của HLV Kim Sang-sik.

Khi lựa chọn danh sách hội quân, HLV Kim Sang-sik triệu tập phần lớn là những cầu thủ có kinh nghiệm, có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia, nên sẽ không cần quá nhiều thời gian để lắp ráp đội hình, nghênh chiến tuyển Malaysia. Về cơ bản, tuyển Việt Nam vẫn sử dụng lối chơi thiên về kiểm soát bóng, chủ động tấn công như ở ASEAN Cup 2024 nhưng sẽ có một vài điều chỉnh để phù hợp với con người hiện tại.

Tuyển Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm ở "chảo lửa" Bukit Jalil nếu biết vượt qua áp lực từ khán giả nhà và tận dụng tốt cơ hội, khai thác điểm yếu khu vực trung tuyến của Malaysia.