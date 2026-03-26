Tuyển Việt Nam (3-0) tuyển Bangladesh: Kết thúc hiệp 1

Ở dịp FIFA Days tháng 3-2026, tuyển Việt Nam có trận giao hữu quốc tế chạm trán tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Đoàn quân HLV Kim Sang-sik có nhiều đổi mới nòng cốt lực lượng so với kỳ trước, bao gồm "tân binh" là chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và sự trở lại của Nguyễn Xuân Son.
Trước màn sò tài đội bóng Nam Á, thầy trò ông Kim đặt mục tiêu giành chiến thắng để tích điểm, thăng hạng FIFA. Bên cạnh việc rà soát lực lượng, thủ nghiệm chiến thuật, tuyển Việt Nam cũng muốn xốc lại tinh thần bằng một màn trình diễn mãn nhãn, trước khi tái đấu tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra cuối tháng 3-2026.
Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam: thủ môn Văn Lâm - Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Ngọc Bảo, Văn Vĩ - Hai Long, Hoàng Đức, Quang Hải, Tuấn Hải - Hoàng Hên.
Tuyển Bangladesh: Mehdi Srabon (1), Shakil Topu (2), Hamza Choudhury (8), Murajul Islam (10), Foysal Fahim (11), Tariq Kazi (14), Fahamedul Islam (14), Sohel Rana (17), Zayyan Ahmed (19), Saad Uddin (22), Shamit Shome (23).
Bình luận (0)