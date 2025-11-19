HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tuyển Việt Nam (0-0) tuyển Lào: Thầy trò ông Kim bế tắc tìm bàn thắng

Tường Phước

(NLĐO) - Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam thiếu vắng Nguyễn Xuân Son khi so tài chủ nhà Lào ở lượt thứ 5 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tối nay, 19-11

Tuyển Việt Nam buộc phải thắng Lào trong lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 lúc 19 giờ ngày 19-11 mới nhen nhóm hy vọng đua tranh ngôi đầu cùng tấm vé tham dự vòng chung kết giải đấu. Tuyển Lào có lợi thế sân nhà song đã hết cơ hội đi tiếp, trong khi thầy trò ông Kim Sang-sik đang kém Malaysia 6 điểm song vẫn còn một trận chưa đấu.

Theo điều lệ giải, đội nhất bảng vóng loại cuối chung cuộc sẽ giành suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Ả Rập Saudi. Muốn tiến sâu vào giải đấu, tuyển Việt Nam không chỉ cần thắng Lào mà còn phải vượt qua Malaysia với tỉ số thắng cách biệt lên đến 5 bàn ở lượt trận cuối.

HLV Kim Sang-sik đang có trong tay lực lượng hùng hậu, bao gồm sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, trong bối cảnh Xuân Son vừa trở lại sân cỏ sau thời gian dài nghỉ thi đấu điều trị chấn thương, chiến lược gia Hàn Quốc đã không mạo hiểm tung chân sút gốc Brazil vào đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam - tuyển Lào: Nguyễn Xuân Son dự bị - Ảnh 1.

Đội hình ra sân của hai đội:

Tuyển Lào: Thủ môn Anoulak Vilaphone, Hậu vệ Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith; Tiền vệ Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Bounphaeng Xaysombaht, Vongsakda Chanthaleuxay, Tiền đạo Chony Waenpaseuth, Soukphachan Lueanthala.

Tuyển Việt Nam: Thủ môn Đặng Văn Lâm; Hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh; Tiền vệ Cao Pendant Quang Vinh, Lê Văn Đô, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long; Tiền đạo Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh. 

