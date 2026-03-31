Tuyển Việt Nam - tuyển Malaysia: Thầy trò ông Kim quyết thắng

Tuyển Việt Nam sớm giành vé thamm dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi tuyển Malaysia bị LĐBĐ châu Á (AFC) áp dụng án phạt nặng thi sử dụng cầu thủ sai quy định ở vòng loại. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng khi tái đấu Malaysia trong màn so tài mang tính thủ tục trước khi vòng loại Asian Cup 2027 khép lại.
Với lợi thế sân nhà và lực lượng hùng hậu, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia. Nếu thắng trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ được cộng điểm và có thêm nhiều cơ hội lọt Top 100 FIFA. Bên cạnh đó, hoàn thành mục tiêu trước đội bóng cùng khu vực cũng giúp thầy trò ông Kim khẳng định vị thế đương kim vô địch Đông Nam Á, cởi bỏ áp lực, tăng sự tự tin trước thềm ASEAN Cup 2026 cũng như vòng chung kết Asian Cup 2027.
