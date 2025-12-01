HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tuyết Thu, Ốc Thanh Vân, Bình Tinh đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025

Thanh Hiệp (ảnh: Thanh Hiệp và BTC Liên hoan)

(NLĐO) – Liên hoan đã khép lại sau hành trình 15 ngày tranh tài sôi nổi tại 4 điểm diễn: TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình.


Tuyết Thu, Ốc Thanh Vân, Bình Tinh đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 1.

Ba nghệ sĩ sân khấu TP HCM đoạt HCV với ba nhân vật trong ba kịch bản của tác giả Lê Duy Hạnh: "Sơn hà", "Ốc Thanh Vân", "Hồn thơ ngọc".

Tối 30-11, tại Nhà hát Phạm Thị Trân (phường Hoa Lư, Ninh Bình), Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI – 2025 chính thức khép lại bằng một lễ bế mạc trang trọng, giàu cảm xúc, ghi dấu một mùa hội tụ nghệ thuật đầy bản sắc, sáng tạo và tinh thần hội nhập sâu rộng.

Lễ bế mạc có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao ngành văn hóa – nghệ thuật: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL; bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; đại diện các cơ quan Trung ương thuộc Ban Tuyên giáo, Dân vận, MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Về tham dự có các đơn vị nghệ thuật trong cả nước và đông đảo văn nghệ sĩ đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Tiến sĩ – Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo trình bày báo cáo tổng kết đánh giá thẳng thắn, khoa học và giàu tính định hướng cho quá trình đổi mới sân khấu Việt Nam.

Tuyết Thu, Ốc Thanh Vân, Bình Tinh đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 2.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong lễ bế mạc được dàn dựng hoành tráng

Liên hoan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Liên hoan lần VI quy tụ 8 đoàn quốc tế và 19 đơn vị nghệ thuật trong nước, trở thành kỳ liên hoan có số lượng đơn vị tham gia nhiều nhất kể từ khi tổ chức. 

Trong 15 ngày, tại 4 địa phương Hà Nội – TP HCM – Hải Phòng – Ninh Bình, 28 vở diễn đã được công diễn, trong đó 9 vở quốc tế, 19 vở Việt Nam, với gần 1.000 nghệ sĩ tham dự. Mười loại hình sân khấu: từ kịch nói, chèo, cải lương đến sân khấu hình thể, đa phương tiện đã hòa quyện thành một "bức tranh đa sắc" của tư duy thử nghiệm, thể hiện khát vọng đổi mới ngôn ngữ sân khấu Việt Nam trong thời đại hội nhập.

Các vở diễn được sáng tạo dưới những phương pháp dàn dựng tiên tiến: kết hợp mỹ thuật – ánh sáng, âm thanh, công nghệ; đẩy mạnh biểu hiện cơ thể; mở rộng không gian sân khấu; làm mới cấu trúc tự sự; khai thác chiều sâu triết mỹ; tất cả cùng hướng đến tư tưởng nghệ thuật nhân văn, hiện đại, bắt nhịp nhanh với xu thế sân khấu thế giới.

Tuyết Thu, Ốc Thanh Vân, Bình Tinh đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ được trao giải thưởng cá nhân

Đáng chú ý, tính đa bản sắc của liên hoan giúp nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận những trải nghiệm dàn dựng mới từ: Mông Cổ, Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan… nơi nghệ thuật được "dịch" sang ngôn ngữ mới nhưng vẫn giữ phần hồn văn hóa dân tộc.

Liên hoan trở thành "thương hiệu nghệ thuật quốc tế" của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định liên hoan năm nay mang ý nghĩa vượt lên khuôn khổ một sự kiện nghệ thuật: "Với bản sắc riêng, quy mô ngày càng lớn và chất lượng nghệ thuật ngày càng cao, Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm đang từng bước trở thành một thương hiệu nghệ thuật quốc tế của Việt Nam".

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết chấn hưng văn hoá, coi văn hóa là động lực phát triển bền vững và thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế sâu rộng, ông nhấn mạnh vai trò đặc biệt của liên hoan như một diễn đàn ngoại giao văn hóa: "Liên hoan là điểm gặp gỡ giữa các nền văn hoá, thể hiện tinh thần mở cửa và chủ động hội nhập của Việt Nam; góp phần củng cố hữu nghị, hòa bình và tôn trọng đa dạng văn hoá".

Tuyết Thu, Ốc Thanh Vân, Bình Tinh đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 4.

Lễ bế mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI - năm 2025 được tổ chức hoành tráng

Vinh danh những sáng tạo nổi bật của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế

Kết quả: 39 Huy chương vàng; 40 Huy chương bạc dành cho diễn viên. Ngoài ra, liên hoan trao 11 giải thành phần sáng tạo: tác giả, đạo diễn, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, thiết kế ánh sáng, âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc…

Về giải vở diễn: 6 Huy chương vàng; 4 Huy chương bạc cho các vở xuất sắc.

Giải Vở diễn xuất sắc nhất Liên hoan được trao cho 2 đơn vị: Nhà hát Kịch Việt Nam và Đoàn nghệ thuật Mông Cổ.

Những giải thưởng này không chỉ là tôn vinh nỗ lực cá nhân và tập thể, mà còn đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ của sân khấu Việt Nam sang một tinh thần tìm tòi – thử nghiệm – hội nhập.

Tuyết Thu, Ốc Thanh Vân, Bình Tinh đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 5.

Từ trái sang: (hàng đầu): NSND Trung Hiếu (Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội), Nhà báo Nguyễn Thế Khoa - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, Tổng Biên tập Tạp chí Văn Hiến, Trưởng Ban Hội thảo Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI - năm 2025 và PGS - TS Nguyễn Thị Minh Thái

Khép lại một mùa liên hoan – mở ra những hành trình mới của sân khấu Việt

Lễ bế mạc Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần VI – 2025 đã khép lại 15 ngày thi thố sôi nổi của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước, đây là sự kiện khẳng định vị thế mới của sân khấu Việt Nam trong bản đồ nghệ thuật khu vực và thế giới.

Sự hội tụ của nhiều nền văn hoá, sự tranh tài của gần 1.000 nghệ sĩ, sự hiện diện của những mô hình dàn dựng tiên phong, tất cả cho thấy sân khấu Việt Nam đang bước vào giai đoạn "mở cửa tư tưởng", sẵn sàng đối thoại, sáng tạo và khẳng định bản sắc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Liên hoan khép lại, nhưng những tìm tòi, những giá trị trong đó có cả thành tựu lẫn thách thức sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành động lực để sân khấu Việt phát triển mạnh mẽ, tự tin hội nhập, và không ngừng đổi mới.

Tuyết Thu, Ốc Thanh Vân, Bình Tinh đoạt HCV tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm 2025 - Ảnh 6.

NSND Trinh Thúy Mùi - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phát biểu bế mạc

Một mùa liên hoan khép lại với ánh sáng của sáng tạo mở ra những hành trình mới cho sân khấu Việt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa ở lãnh vực biểu diễn nghệ thuật.

Sân khấu TP HCM có các giải thưởng: 6 HCV cá nhân: NSƯT Tuyết Thu (vai Dương Vân Nga vở "Sơn hà"), NSƯT Ốc Thanh Vân (vai nhân vật nữ trong vở "Nguyệt hạ"), NS Bình Tinh (vai Ngọc Hân trong vở "Hồn thơ ngọc"), NSND Mỹ Uyên (vai bà mẹ trong vở "Áo quan"), Diễn viên Nguyễn Khánh Hồng (vai Nả trong vở "Chuyện của Nả"), Diễn viên Bùi Công Danh (vai nhân vật nam trong vở "Nguyệt hạ").

6 HCV vở diễn được trao cho các vở: "Vũ trụ/ Universe" (Nhà hát nghiên cứu sáng tạo sân khấu - Mông Cổ), "Tỳ bà ký/ The Legend of Pipa" (Đoàn Việt kịch thành phố Thụy An tỉnh Triết Giang - Trung Quốc), "Nguyệt hạ/ Beneath the moon" (Sân khấu Kịch Hồng Vân), "Giấc mơ chú ếch xanh" (Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng), "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình), "Tấm Cám" (Nhà hát Múa rối Thăng Long). Cùng với đó là 4 Huy chương Bạc vở diễn được trao cho các vở: "Ảo quan" (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ), "Sơn hà" (Sân khấu Sen Việt), "Rồi tôi sẽ lớn" (Nhà hát Tuổi trẻ), "Ngày mai trời lại sáng" (Sân khấu Lucteam).

Sân khấu Hồng Vân đoạt HCV vở diễn: "Nguyệt Hạ"; 2 HCV cá nhân: NSƯT Ốc Thanh Vân, Bùi Công Danh; 3 HCB cá nhân: Khánh Tiên, Khôi Nguyên, Hoàng Khôi.


