U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc: Thuốc thử cho giấc mơ World Cup

Chiến thắng 1-0 trước Yemen không chỉ giúp U17 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng C tại vòng chung kết Giải U17 châu Á 2026, mà còn mở rộng cánh cửa giành tấm vé dự U17 World Cup









Trước mắt đội U17 Việt Nam là "thuốc thử" liều cao mang tên Hàn Quốc - đối thủ đang chịu áp lực rất lớn sau trận hòa UAE. Ở trận đấu diễn ra lúc 23 giờ ngày 10-5, U17 Hàn Quốc buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi U17 Việt Nam có thêm lợi thế để toan tính chiến thuật và chờ thời cơ.

Đối thủ dè chừng

Hành trình của U17 Việt Nam lúc này gợi nhớ rất nhiều đến bước tiến của U23 Việt Nam tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Hai đội cùng vô địch Đông Nam Á trước khi bước ra sân chơi châu lục. Cả hai cùng sở hữu chuỗi trận bất bại kéo dài và cùng đánh bại một đại diện Tây Á ở trận ra quân. Quan trọng hơn, 2 đội cùng tạo ra cảm giác rằng bóng đá trẻ Việt Nam đang biết cách vượt giới hạn của chính mình.

U23 Việt Nam từng thắng trận mở màn giải châu Á trước Jordan, rồi thắng tiếp Kyrgyzstan và Ả Rập Saudi để đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng, trước khi vượt qua UAE ở tứ kết rồi giành huy chương đồng bằng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Giờ đây, U17 Việt Nam đang gợi lại hành trình đầy cảm hứng ấy, khi từng bước tiến gần giấc mơ World Cup.

Đội bóng của HLV Cristiano Roland đã bất bại 16 trận, vô địch Đông Nam Á, thắng Úc, Ả Rập Saudi, Uzbekistan và hòa Nhật Bản, UAE trong quá trình chuẩn bị cho giải châu Á. Đội không còn chơi chỉ bằng tinh thần, mà đã cho thấy lối đá hiện đại với khả năng kiểm soát bóng, biết cách làm chủ thế trận và chuyển trạng thái nhanh.

Dĩ nhiên, U17 Hàn Quốc vẫn ở thế "cửa trên" nhưng không còn là đối thủ bất khả xâm phạm.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc vẫn rất lớn. Đó gần như là khác biệt về đẳng cấp nền bóng đá. Nhưng ở cấp độ U17, mọi thứ khác hẳn.

Bóng đá trẻ luôn bất ngờ khi có sự biến động lớn về tâm lý, kinh nghiệm, phong độ theo từng thời điểm cùng khả năng chịu áp lực. Chỉ cần một trận đấu mất kiểm soát, mọi tính toán có thể thay đổi theo hướng tiêu cực.

Chính vì vậy, trận hòa 1-1 của U17 Hàn Quốc trước UAE đã khiến cục diện bảng C trở nên phức tạp.

Hàn Quốc vẫn được đánh giá mạnh nhất bảng nhờ nền tảng thể lực, tốc độ, cùng chất lượng đào tạo. Nhưng trận ra quân cho thấy đội bóng trẻ Hàn Quốc đang gặp vấn đề ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và hàng thủ vẫn mắc sai lầm.

Truyền thông Hàn Quốc cũng không giấu sự thất vọng. Tờ Daum cho rằng U17 Hàn Quốc suýt thua UAE, còn News1 cảnh báo đội nhà cần cải thiện khả năng dứt điểm lẫn sự tập trung nếu không muốn tiếp tục mất điểm trước Việt Nam.

Ngược lại, báo chí Hàn Quốc đánh giá rất cao U17 Việt Nam sau chiến thắng trước Yemen. Footballist và News1 đều nhận định Việt Nam là đối thủ khó chịu với tinh thần chiến đấu và lối chơi đầy tốc độ.

Đó là những nhận định đáng chú ý, bởi nhiều năm qua, bóng đá Hàn Quốc hiếm khi phải bước vào trận gặp Việt Nam với cảm giác dè chừng như hiện nay.

Thầy trò HLV Cristiano Roland chuẩn bị kỹ cho trận đối đầu U17 Hàn Quốc vào đêm 10-5 Ảnh: VFF

Kiên nhẫn chờ thời cơ

Điểm đáng chú ý nhất trước cuộc đối đầu này là trạng thái tâm lý trái ngược của 2 đội.

Hàn Quốc buộc phải thắng. Nếu tiếp tục mất điểm, họ sẽ tự đẩy mình vào thế khó trước lượt cuối. Áp lực ấy khiến Hàn Quốc gần như chắc chắn nhập cuộc với tốc độ cao và gây sức ép ngay từ đầu.

Trong khi đó, U17 Việt Nam có quyền kiên nhẫn. Một trận hòa trước Hàn Quốc sẽ thêm cơ hội vào tứ kết cũng như tiến gần vé dự U17 World Cup 2026. Vì thế, đội Việt Nam nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chặt chẽ thay vì chơi đôi công.

Đây cũng là nét tương đồng giữa HLV Cristiano Roland và Kim Sang-sik. Cả hai đều xây dựng đội bóng dựa trên tính tổ chức, tinh thần tập thể và khả năng tạo áp lực có định hướng. U17 Việt Nam không phụ thuộc vào vài cá nhân nổi bật mà lấy tinh thần tập thể là điểm tựa, biến sự gắn kết và kỷ luật thành sức mạnh lớn nhất.

HLV Roland từng nhấn mạnh vai trò của ý chí và khát vọng trong cách xây dựng U17 Việt Nam. Điều đó đang thể hiện rất rõ qua cách các cầu thủ thi đấu: tự tin hơn, lì lợm hơn, chịu áp lực tốt hơn và bản lĩnh hơn.

Vấn đề lớn nhất của U17 Việt Nam vẫn là khả năng chống chịu sức ép liên tục. Các đội trẻ Hàn Quốc thường duy trì khả năng pressing cường độ rất cao và chuyển trạng thái cực nhanh. Nhưng nếu kéo được trận đấu vào thế giằng co, áp lực tâm lý có thể lại chuyển sang phía Hàn Quốc khi họ chưa dẫn bàn.

Đó sẽ là thời điểm U17 Việt Nam có thể tạo bất ngờ bằng phản công hoặc các tình huống cố định. Trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết World Cup U17, đôi khi một trận hòa trước Hàn Quốc cũng có giá trị chẳng khác nào chiến thắng.

1 điểm cũng là thành công Trận U17 Việt Nam - U17 Hàn Quốc và U17 Yemen - U17 UAE diễn ra cùng giờ - 23 giờ ngày 10-5. Xếp hạng sau lượt đầu: 1. U17 Việt Nam (3 điểm); 2. U17 UAE (1 điểm); 3. U17 Hàn Quốc (1 điểm); 4. U17 Yemen (0 điểm). Nếu thắng U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa vào tứ kết và chính thức đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Nếu hòa, U17 Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn trước lượt cuối gặp UAE.



