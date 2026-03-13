U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026: "Cơn lốc" viện binh từ Nhật Bản và Croatia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026: "Cơn lốc" viện binh từ Nhật Bản và Croatia

Tường Phước

(NLĐO) - Chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức tập trung đợt đầu tiên với danh sách 31 cầu thủ

Trong bản danh sách 31 cầu thủ U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026 vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, dư luận đặc biệt đổ dồn sự chú ý vào hai cái tên đang chơi bóng tại các nền bóng đá phát triển. Sự xuất hiện của những nhân tố "vàng" đang thi đấu tại nước ngoài, bao gồm Nhật Bản và Croatia, cũng là điểm nhấn đáng chú ý nhất của đội U19 quốc gia kỳ này.

U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026: "Cơn lốc" viện binh từ Nhật Bản và Croatia - Ảnh 1.

Sức hút từ những tài năng đa quốc tịch

Đầu tiên là thủ thành Nguyễn Bá Nhật Ka, người sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng 1,96m. Hiện đang đầu quân cho CLB Đại học Ryukei (Nhật Bản), Nhật Ka không phải gương mặt quá xa lạ khi từng có thời gian rèn luyện cùng U20 Việt Nam vào năm 2024. Với sải tay dài và tư duy chơi bóng hiện đại từ môi trường Nhật Bản, anh được kỳ vọng sẽ là "người gác đền" đáng tin cậy cho khung gỗ đội nhà.

U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026: "Cơn lốc" viện binh từ Nhật Bản và Croatia - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của tiền đạo sinh năm 2008 - Antonio Moric (CLB NK Trnje – Croatia) cũng tạo nên sức hút lớn. Mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia, Moric sở hữu thể hình lý tưởng (1,81m) và lối đá đa năng. Cầu thủ này có thể thi đấu tốt ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo cánh, mang lại nhiều phương án chiến thuật linh hoạt cho Ban huấn luyện.

Dàn nòng cốt dày dạn kinh nghiệm

Không chỉ có các nhân tố mới, đợt tập trung này vẫn duy trì bộ khung là những gương mặt "ăn tập" lâu năm ở các cấp độ U16, U17 và U18 quốc gia. Những cái tên như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú..., hứa hẹn sẽ là trục "xương sống" của đội hình nhờ kinh nghiệm thực chiến quốc tế phong phú.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 17 đến 29-3.

U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026: "Cơn lốc" viện binh từ Nhật Bản và Croatia - Ảnh 3.

Tuy nhiên, danh sách 31 cầu thủ hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu. Chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định sẽ áp dụng cơ chế "mở" để tối ưu hóa sức mạnh đội hình U19 quốc gia, thông qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Tập luyện và đánh giá toàn diện trong tuần đầu tiên; Giai đoạn 2: Rút gọn khoảng 10-15 cầu thủ không đạt yêu cầu; Giai đoạn 3: Triệu tập bổ sung khoảng 10 nhân tố mới ngoài danh sách ban đầu để thử nghiệm.

Cách tiếp cận này không chỉ tạo ra môi trường cạnh tranh sòng phẳng mà còn giúp Ban huấn luyện rà soát tối đa nguồn lực cầu thủ trẻ trên cả nước, nhằm xây dựng một tập thể tinh nhuệ nhất cho những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.

Tin liên quan

Ngắm các "bóng hồng" xinh đẹp U19 Việt Nam trước giải Đông Nam Á

Ngắm các "bóng hồng" xinh đẹp U19 Việt Nam trước giải Đông Nam Á

(NLĐO) - U19 nữ Việt Nam tiếp tục có những buổi tập quan trọng hướng đến Giải U19 nữ Đông Nam Á diễn ra vào đầu tháng 6 tại TP HCM.

Quang Dũng có siêu phẩm thứ 3, U19 Việt Nam thắng an ủi trước Lào

(NLĐO) - Quang Dũng có lần thứ 3 sút xa thành bàn tại giải U19 Đông Nam Á và góp công giúp U19 Việt Nam có chiến thắng đầu tiên để rời giải đấu chiều 24-7.

U19 Việt Nam hết cơ hội đi tiếp sau hai lượt đấu

(NLĐ) - Hai trận đấu bảng C đã khép lại lượt trận thứ 2 U19 Đông Nam Á vào tối 22-7, Thái Lan và Malaysia đều giành chiến thắng để có cùng 6 điểm. Qua đó, U19 Việt Nam chính thức hết cơ hội tranh vé đi tiếp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo