U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026: "Cơn lốc" viện binh từ Nhật Bản và Croatia

Trong bản danh sách 31 cầu thủ U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026 vừa được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố, dư luận đặc biệt đổ dồn sự chú ý vào hai cái tên đang chơi bóng tại các nền bóng đá phát triển. Sự xuất hiện của những nhân tố "vàng" đang thi đấu tại nước ngoài, bao gồm Nhật Bản và Croatia, cũng là điểm nhấn đáng chú ý nhất của đội U19 quốc gia kỳ này.

Sức hút từ những tài năng đa quốc tịch

Đầu tiên là thủ thành Nguyễn Bá Nhật Ka, người sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng 1,96m. Hiện đang đầu quân cho CLB Đại học Ryukei (Nhật Bản), Nhật Ka không phải gương mặt quá xa lạ khi từng có thời gian rèn luyện cùng U20 Việt Nam vào năm 2024. Với sải tay dài và tư duy chơi bóng hiện đại từ môi trường Nhật Bản, anh được kỳ vọng sẽ là "người gác đền" đáng tin cậy cho khung gỗ đội nhà.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của tiền đạo sinh năm 2008 - Antonio Moric (CLB NK Trnje – Croatia) cũng tạo nên sức hút lớn. Mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia, Moric sở hữu thể hình lý tưởng (1,81m) và lối đá đa năng. Cầu thủ này có thể thi đấu tốt ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo cánh, mang lại nhiều phương án chiến thuật linh hoạt cho Ban huấn luyện.

Dàn nòng cốt dày dạn kinh nghiệm

Không chỉ có các nhân tố mới, đợt tập trung này vẫn duy trì bộ khung là những gương mặt "ăn tập" lâu năm ở các cấp độ U16, U17 và U18 quốc gia. Những cái tên như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú..., hứa hẹn sẽ là trục "xương sống" của đội hình nhờ kinh nghiệm thực chiến quốc tế phong phú.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ đóng quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 17 đến 29-3.

Tuy nhiên, danh sách 31 cầu thủ hiện tại mới chỉ là bước khởi đầu. Chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định sẽ áp dụng cơ chế "mở" để tối ưu hóa sức mạnh đội hình U19 quốc gia, thông qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Tập luyện và đánh giá toàn diện trong tuần đầu tiên; Giai đoạn 2: Rút gọn khoảng 10-15 cầu thủ không đạt yêu cầu; Giai đoạn 3: Triệu tập bổ sung khoảng 10 nhân tố mới ngoài danh sách ban đầu để thử nghiệm.