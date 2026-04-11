Thể thao

U20 nữ Việt Nam không làm nên kỳ tích, Nhật Bản giành vé đầu tiên dự World Cup nữ

Quốc An

(NLĐO) - U20 nữ Việt Nam đã không thể làm nên kỳ tích khi thua 0-4 trước U20 Nhật Bản trong trận đấu mà đối thủ thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải châu Á.

Ngay từ những phút đầu của trận tứ kết Giải U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Nhật Bản đã chủ động dâng cao đội hình và gây sức ép lớn lên phần sân của U20 nữ Việt Nam.

Đến phút thứ 5, thủ môn Lê Thị Thu đã phải liên tiếp trổ tài với 3 pha cứu thua trước các cú dứt điểm nguy hiểm của đối phương. Đến phút 9, khung thành Việt Nam tiếp tục rung chuyển khi cú sút của Sato đưa bóng dội cột dọc.

Liên tiếp bị dồn ép, U20 nữ Việt Nam khó triển khai bóng và các pha phản công thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Đến phút 18, Itamura nhanh chân ghi bàn mở tỉ số cho Nhật Bản trong tình cảnh lộn xộn của hàng thủ Việt Nam.

img

Cuối hiệp 1, cách biệt đã được Nhật Bản nâng lên thành 3-0 nhờ công của Natsumi Tago và Fukushima.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi và Mao Itamura sớm ấn định chiến thắng 4-0 với cú sút xa đẹp mắt phút 61.

Dẫn trước 4-0, HLV Akira Ijiri trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Dù không ghi thêm bàn, U20 nữ Nhật Bản vẫn áp đảo về kỹ thuật và tốc độ, khiến U20 nữ Việt Nam gần như không thể tổ chức tấn công trong những phút còn lại.

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam thua 0-4, khép lại hành trình tại Giải U20 nữ châu Á 2026 với thành tích 1 thắng, 3 thua, ghi 2 bàn và thủng lưới 11 lần. Trong khi đó, U20 nữ Nhật Bản trở thành đội đầu tiên giành vé dự World Cup nữ 2026 của châu Á.

Tin liên quan

Chân sút trẻ nữ TP HCM được AFC điền tên vào top 10 bàn "đẹp nhất" U20 nữ châu Á

(NLĐO) - AFC vừa đưa bàn thắng của Nguyễn Thị Thùy Linh vào danh sách đề cử "Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng" giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết, làm nên lịch sử ở giải châu lục

(NLĐO) - U20 nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vượt qua vòng bảng tại giải U20 nữ châu Á, sau khi khép lại vòng đấu bảng với kết quả thuận lợi.

Tuyển nữ U20 Việt Nam vào tứ kết trong cục diện nào?

(NLĐO) - Sau chiến thắng trước Bangladesh ở lượt cuối, U20 nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 3 vào vòng loại trực tiếp giải nữ châu Á trong hai trường hợp.

