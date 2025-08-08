U20 nữ Việt Nam toàn thắng với hiệu số +11, dẫn đầu bảng B vòng loại châu Á

Tối 8-8, đội tuyển U20 nữ Việt Nam thắng đậm Hồng Kông (Trung Quốc) 6-0, nối dài mạch toàn thắng tại bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026, qua đó vươn lên dẫn đầu với 6 điểm, cùng hiệu số +11.



Trước đó, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã mở màn bằng chiến thắng 5-0 trước Singapore. Ở lượt trận thứ hai với Hồng Kông (Trung Quốc), U20 nữ Việt Nam nhanh chóng áp đảo đối thủ.

Bàn mở tỉ số đến ở phút 16, Nguyễn Thị Hoài Trinh cướp bóng trước vòng cấm rồi bấm qua đầu thủ môn. Phút 35, Hoài Trinh tiếp tục lập công sau pha bứt tốc và dứt điểm góc hẹp, để hoàn tất cú đúp.

Ngay trước giờ nghỉ, Hoài Trinh kiến tạo để Ngân Thị Thanh Hiếu ghi bàn, giúp đội nhà dẫn 3 bàn để có tâm lý thoải mái.

Sang hiệp 2, Nguyễn Thị Thùy Linh thực hiện một cú đá phạt chân trái hiểm hóc, bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, nâng tỉ số 4-0 ở phút phút 65.

Hai bàn thắng còn lại lần lượt thuộc về Lưu Hoàng Vân (67') và Thu Trang (90'), ấn định thắng lợi 6-0.

Ở trận còn lại của bảng B, U20 Kyrgyzstan thắng U20 Singapore 1-0. Khép lại 2 lượt trận, U20 nữ Việt Nam đứng đầu bảng, Hồng Kông (Trung Quốc) xếp nhì (3 điểm, hiệu số -5) nhờ thắng Kyrgyzstan 2-1 ở trận mở màn.