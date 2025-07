U21 Quốc gia 2025: Xác định bốn cặp tứ kết

Theo đó, lần lượt SHB Đà Nẵng, PVF-CAND, PVF, Thể Công Viettel, HAGL, Hà Nội, SLNA và TP HCM là những đội góp mặt ở vòng tứ kết.



Ở bảng B, PVF sớm giành vé nên trận hòa 0-0 trước TP HCM chỉ còn mang tính thủ tục. TP HCM nhờ 1 điểm này cũng chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, Thể Công Viettel thắng Tây Ninh 3-0 để khép lại vòng bảng.

Còn bảng C, người hâm mộ chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội đã chắc vé là HAGL và Hà Nội nhằm tranh ngôi đầu. Hà Nội là đội mở tỉ số nhờ pha đánh đầu của Thiên Phú, trước khi Gia Bảo gỡ hòa 1-1 cũng bằng một pha không chiến, giúp HAGL chia điểm và dẫn đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Ở trận còn lại, Đồng Tháp ngược dòng thắng Đắk Lắk 3-1 sau khi bị dẫn bàn.

Kết thúc vòng bảng, 6 đội giành vé trực tiếp gồm: Đà Nẵng, PVF-CAND (bảng A); PVF, Thể Công Viettel (bảng B); HAGL , Hà Nội (bảng C). Hai vé dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc về SLNA và TP HCM (cùng 4 điểm). Đội thứ ba bảng C là Đồng Tháp bị loại do chỉ có 3 điểm.

Ở vòng tứ kết, 4 cặp đấu sẽ diễn ra vào ngày 27-7.