U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan: Thanh Nhàn đưa Việt Nam dẫn trước

Quốc An - Ảnh: Ngọc Linh, A Lượng, Clip: Tường Phước

(NLĐO) - Lúc 19 giờ 30 phút hôm nay, 18-12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ so tài trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 (VTV, HTV, FPT Play).

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan không chỉ nhằm xác định chủ nhân tấm HCV danh giá - tân vương khi ĐKVĐ Indonesia không thể bước vào trận chung kết, mà còn là màn tái đấu giàu duyên nợ bậc nhất khu vực.

So với đội chủ nhà, U22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và sự ổn định. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng áo đỏ đã đồng hành cùng nhau từ năm 2024, đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng vòng loại để giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng khát khao chinh phục ngôi vô địch. Lối chơi của U22 Việt Nam thiên về kiểm soát bóng, pressing tầm cao và khai thác hai biên. Dàn cầu thủ trẻ thường xuyên chinh chiến ở V-League giúp đội có nền tảng thể lực tốt, khả năng chuyển đổi trạng thái linh hoạt.

Sau khởi đầu chưa thật thuyết phục trước Lào, U22 Việt Nam càng đá càng hay, lần lượt vượt qua Malaysia và Philippines với cùng tỉ số 2-0, áp đảo thế trận và giữ sạch lưới.

Ở chiều ngược lại, U22 Thái Lan sở hữu lợi thế sân nhà và lối chơi giàu thể lực. Tuy nhiên, hàng thủ đội bóng xứ chùa vàng vẫn bộc lộ nhiều sơ hở. Sức mạnh tấn công của Thái Lan phụ thuộc lớn vào tiền đạo Yotsakorn Burapha, chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công.

Lịch sử nghiêng về Thái Lan, nhưng ở 5 lần đối đầu gần nhất, U22 Việt Nam đều bất bại. Đó là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik tự tin hướng đến cái kết ngọt ngào tại SEA Games 33.

