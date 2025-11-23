HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

U22 Việt Nam dần hoàn thiện bộ khung

Tường Phước

U22 Việt Nam đã hoàn thiện bộ khung, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33

Sau chuyến du đấu, tập huấn tại Giải Giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 diễn ra ở Trung Quốc dịp FIFA Days tháng 11-2025, đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn thiện bộ khung, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

Nòng cốt lực lượng của U22 Việt Nam là những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, từng đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và lọt vào vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại. Trải qua thời gian dài hơn 1 năm cùng nhau rèn luyện, thi đấu, lứa U22 Việt Nam không chỉ am hiểu triết lý thi đấu của ban huấn luyện, mà còn vận hành nhuần nhuyễn đấu pháp chiến thuật đa dạng.

U22 Việt Nam dần hoàn thiện bộ khung - Ảnh 1.

U22 Việt Nam hoàn thiện bộ khung, sẵn sàng chinh phục tấm HCV SEA Games 33 (Ảnh: VFF)

Điểm cộng của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại là nền tảng thể lực, tinh thần thi đấu kiên cường. Tùy đối thủ, các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ có phương án đối phó hợp lý: chủ động phòng ngự phản công với sơ đồ 5-3-2 hoặc 4-3-1-2, tăng cường pressing tầm cao khi chuyển sang đội hình 3-4-3 hay 3-4-1-2…

U22 Việt Nam thi đấu chững chạc nhờ nhiều cầu thủ trụ cột đã từng khoác áo tuyển quốc gia hoặc thường xuyên ra sân ở V-League. Nhóm tuyển thủ này đóng vai trò nòng cốt trong cách vận hành chiến thuật và được rải đều ở các tuyến trong đội hình xuất phát. Trong đó, thủ thành Trung Kiên kết hợp cùng các trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh tạo nên bức tường phòng ngự vững chắc; dàn khung sườn là những tiền vệ đa năng, công thủ toàn diện: Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Đức Việt hay Viktor Lê…

Ở kỳ SEA Games 33 lần này, HLV Kim Sang-sik mạnh dạn tăng cường sức mạnh tấn công khi triệu tập nhiều chân sút kỳ cựu như Đình Bắc, Vĩ Hào, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Ngọc Mỹ. 

Nhìn vào danh sách U22 Việt Nam, giới chuyên gia dự đoán ông Kim Sang-sik sẽ áp dụng triết lý bóng đá kiểm soát bóng, chủ động tấn công tại SEA Games 33. Đây cũng là đấu pháp mà thầy trò ông Kim đã vận dụng thành công khi đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Chứng kiến màn trình diễn khá tốt của U22 Việt Nam trước các đội bóng mạnh ở khu vực châu Á như Hàn Quốc, Uzbekistan hay Trung Quốc vừa qua, người hâm mộ kỳ vọng đoàn quân do ông Kim Sang-sik dẫn dắt sẽ vượt qua các ứng viên "nặng ký" để hoàn thành mục tiêu cao nhất ở SEA Games sắp tới.

Ở giải đấu diễn ra tại Thái Lan, đội chủ nhà, U22 Indonesia và U22 Malaysia sẽ là những đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch cùng U22 Việt Nam. Tại vòng bảng, thầy trò ông Kim sẽ lần lượt gặp U22 Lào (ngày 4-12) và U22 Malaysia (11-12).

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân, tập luyện tại Vũng Tàu vào ngày 23-11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1-12. Dù mất vài trụ cột trước thềm giải đấu nhưng ban huấn luyện đã lên phương án xoay tua đội hình, đồng thời phát huy tối đa sự gắn kết và bản lĩnh của từng cầu thủ.

U22 Việt Nam đang đi đúng lộ trình đã được xây dựng từ sớm và tự tin bước vào SEA Games 33, hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi vương và khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi lại cầu thủ Việt kiều lên U22 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi lại cầu thủ Việt kiều lên U22 Việt Nam

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik vừa công bố danh sách 28 cầu thủ tuyển U22 Việt Nam cho đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33.

U22 Việt Nam tiến bộ nhờ "thầy nội"

Đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ rõ nét qua thành tích thi đấu ở 3 trận gặp U23 Trung Quốc tại giải giao hữu tứ hùng quốc tế trong 2 năm qua.

U22 Việt Nam rèn kỹ năng dứt điểm

Đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện sự tiến bộ khi thắng đội chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên CFA Team China - Panda Cup 2025.

