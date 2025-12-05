HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Việt Nam thi đấu thiếu thuyết phục

T.Phước

Dù hoàn thành mục tiêu thắng trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33 nhưng màn trình diễn của U22 Việt Nam vẫn chưa đủ sức thuyết phục, còn nhiều khuyết điểm.

Lấn lướt đối phương xuyên suốt thời gian thi đấu song hiệu quả tấn công của đoàn quân HLV Kim Sang-sik không cao. Những mảng miếng phối hợp triển khai bóng của U22 Việt Nam vẫn đa dạng nhưng kỹ năng dứt điểm lại kém chuẩn xác. Nếu bàn thắng thứ 2 của Nguyễn Đình Bắc bị trọng tài phán xét không hợp lệ thì U22 Việt Nam đã phải nhận một kết quả hòa trước U22 Lào - đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng B - ngay lượt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Việt Nam thi đấu thiếu thuyết phục - Ảnh 1.

U22 Việt Nam (trái) cần phải cải thiện khả năng tấn công lẫn phòng thủ mới có cơ hội tiến xa tại SEA Games 33 .Ảnh: NGỌC LINH

Chiến thắng chật vật của thầy trò ông Kim Sang-sik thể hiện đấu pháp chiến thuật đang dần bị đối phương "bắt bài". U22 Việt Nam thường xuyên tổ chức tấn công ở hai bên hành lang cánh, bằng những quả tạt, căng ngang bóng vào khu vực 16 m 50 cho đồng đội dứt điểm.

Cách tấn công này chỉ phát huy tác dụng trong khoảng 15 phút đầu trận hoặc trước các đối thủ thua thiệt về tầm vóc, hình thể. Những miếng đánh tạt cánh đánh đầu sẽ khó thể xuyên thủng "bức tường" phòng ngự có những hậu vệ, thủ môn nhập tịch sở hữu chiều cao vượt trội cùng khả năng "không chiến" tốt như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore.

Chiều cao trung bình của dàn tuyển thủ U22 Việt Nam khá tốt (xấp xỉ 1,8 m) nhưng vẫn chưa thật sự mạnh về "không chiến". Trong tình huống phạt góc, dàn hậu vệ cao lớn của U22 Việt Nam chơi thiếu tập trung, bọc lót kém, dẫn đến bàn gỡ hòa cho U22 Lào.

Nếu không sớm đa dạng hóa phương thức tấn công và thi đấu kín kẽ hơn ở hàng hậu vệ thì hành trình đua tranh tấm HCV SEA Games 33 của U22 Việt Nam sẽ thêm phần khó khăn, khi đội chủ nhà U22 Thái Lan "ra oai" bằng màn đại thắng U22 Timor Leste với tỉ số đến 6-1.

