U22 Việt Nam - U22 Lào: Thầy trò Kim Sang-sik ra quân

Đây là thử thách quan trọng tại hành trình SEA Games 33, một khởi đầu thuận lợi sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo đà hướng đến mục tiêu giành HCV tại đại hội năm nay.

Ở bảng đấu này, U22 Lào bị đánh giá thấp nhất, xếp sau Malaysia, nhưng vẫn được xem là "ẩn số" của bảng B. Đội hình của họ gồm nhiều cầu thủ trẻ từng dự vòng loại Asian Cup 2027, sở hữu kinh nghiệm thực chiến đáng kể. Hai lần đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại, Lào từng thua đậm 0-5 tại Gò Đậu nhưng đã gây nhiều khó khăn khi tái đấu trên sân nhà. Vì vậy, mục tiêu thắng đậm ở trận ra quân không hề dễ dàng với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U22 Việt Nam được xem là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV, bên cạnh Thái Lan và Indonesia. Đội hình chủ lực là những cầu thủ vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành quyền dự VCK U23 châu Á 2026. Nhờ liên tục được tạo điều kiện tập huấn, thi đấu quốc tế trong giai đoạn 2024-2025, các tuyển thủ trẻ có sự gắn kết, hiểu rõ triết lý của ban huấn luyện và dễ dàng vận hành lối chơi.

Trận gặp U22 Lào này sẽ là dịp để HLV Kim Sang-sik rà soát đội hình, trước khi hoàn thiện bộ khung cho các trận quan trọng, đặc biệt là cuộc đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11-12 nhằm tranh ngôi nhất bảng.