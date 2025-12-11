HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Giành chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 33 chiều 11-12, tuyển U22 Việt Nam vượt qua U22 Malaysia, lên ngôi nhất bảng.

-

Bình luận Diễn biến trận đấu

Sau trận ra quân vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam có cùng 3 điểm với U22 Malaysia nhưng tạm xếp thứ 2 vì kém hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Màn so tài trực tiếp giữa hai đội lúc 16 giờ ngày 11-12 sẽ phân định ngôi nhất bảng chung cuộc.

Nếu hòa U22 Malaysia, đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn lọt vào bán kết với vị thế đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng đấu bảng. Kết quả này sẽ khiến U22 Việt Nam có thể chạm trán chủ nhà U22 Thái Lan tại bán kết.

U22 Việt Nam - U22 Malaysia: Kịch tính cạnh tranh ngôi nhất bảng - Ảnh 1.

Vì vậy, thầy trò ông Kim Sang-sik quyết toàn thắng U22 Malaysia để soán ngôi nhất bảng B và "rộng cửa" tiến vào chung kết giải đấu kỳ này. Ông Kim nhấn mạnh: "Cả 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt và tinh thần hưng phấn để hướng đến kết quả tốt nhất. Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đây không chỉ là trận vòng bảng, mà giống như trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với U22 Việt Nam”.

Nhận xét về đối phương, chiến lược gia Hàn Quốc cho rằng: "Malaysia mạnh về thể lực, chơi tấn công giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn chiến thuật. Thông qua các cuộc họp chuyên môn và sự chăm chỉ tập luyện của cầu thủ, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra".

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Trung Kiên - Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh - Minh Phúc, Thái Sơn, Quốc Cường, Phi Hoàng - Văn Khang, Viktor, Đình Bắc

U22 Malaysia: Zulhilmi - Fazili, Alif, Shafizan, Hakimi, Khalil, Rahman, Izwan, Ziad, Aiman Yusuf, Raj.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo