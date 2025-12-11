U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Malaysia, vào bán kết SEA Games 33

Sau trận ra quân vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam có cùng 3 điểm với U22 Malaysia nhưng tạm xếp thứ 2 vì kém hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Màn so tài trực tiếp giữa hai đội lúc 16 giờ ngày 11-12 sẽ phân định ngôi nhất bảng chung cuộc.

Nếu hòa U22 Malaysia, đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn lọt vào bán kết với vị thế đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng đấu bảng. Kết quả này sẽ khiến U22 Việt Nam có thể chạm trán chủ nhà U22 Thái Lan tại bán kết.

Vì vậy, thầy trò ông Kim Sang-sik quyết toàn thắng U22 Malaysia để soán ngôi nhất bảng B và "rộng cửa" tiến vào chung kết giải đấu kỳ này. Ông Kim nhấn mạnh: "Cả 23 cầu thủ đều có thể trạng tốt và tinh thần hưng phấn để hướng đến kết quả tốt nhất. Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đây không chỉ là trận vòng bảng, mà giống như trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc đối với U22 Việt Nam”.

Nhận xét về đối phương, chiến lược gia Hàn Quốc cho rằng: "Malaysia mạnh về thể lực, chơi tấn công giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn chiến thuật. Thông qua các cuộc họp chuyên môn và sự chăm chỉ tập luyện của cầu thủ, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra".

Đội hình xuất phát

U22 Việt Nam: Trung Kiên - Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh - Minh Phúc, Thái Sơn, Quốc Cường, Phi Hoàng - Văn Khang, Viktor, Đình Bắc

U22 Malaysia: Zulhilmi - Fazili, Alif, Shafizan, Hakimi, Khalil, Rahman, Izwan, Ziad, Aiman Yusuf, Raj.