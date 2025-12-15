HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Philippines ở những phút cuối trận

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Ở trận bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam vượt qua U22 Philippines với tỉ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Văn Thuận và Thanh Nhàn tối 15-12

-

Bình luận Diễn biến trận đấu

U22 Việt Nam và U22 Philippines đều toàn thắng ở vòng bảng, lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với vị thế đội nhất bảng. Trong số 4 đội tranh tài ở bán kết, Philippines chưa để thủng lưới, trong khi đoàn quân HLV Kim Sang-sik nhận một bàn thua.

Ở lần chạm trán nhau gần nhất giữa hai đội, U22 Việt Nam từng thắng ngược U22 Philippines với tỉ số 2-1, tại bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025. Tuy nhiên, đội bóng có biệt danh Azkals đang thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ở SEA Games kỳ này.

U22 Việt Nam - U22 Philippines: Kịch tính tranh vé vào chung kết - Ảnh 1.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik nắm trong tay đầy đủ lực lượng khi không có trường hợp nào gặp chấn thương hay vấn đề về thể trạng. Các cầu thủ đều duy trì tinh thần tập trung cao độ, sẵn sàng bước vào trận đấu mang tính quyết định.

Nhà cầm quân Hàn Quốc nhận định: "Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng, nên tôi nghĩ đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất và tinh thần tốt hơn thì sẽ giành chiến thắng".

Trận đấu bán kết được áp dụng thể thức loại trực tiếp. Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức thì sẽ bước vào hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, loạt sút luân lưu 11m sẽ định đoạt đội giành quyền vào chung kết.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor, Đình Bắc.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

U22 Việt Nam - U22 Philippines: Kịch tính tranh vé vào chung kết - Ảnh 2.

