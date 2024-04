U23 Uzbekistan: "thuốc thử" của U23 Việt Nam

Cần bảo toàn lực lượng

Sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2024, Việt Nam có cùng 6 điểm với Uzbekistan nhưng tạm đứng thứ 2 vì kém hơn về chỉ số phụ. Kết quả màn so tài trực tiếp giữa 2 đội vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 23-4 (VTV5, FPT Play) sẽ phân định vị trí nhất, nhì bảng D chung cuộc.

Theo điều lệ Giải U23 châu Á 2024, đội nhì bảng D sẽ chạm trán đội nhất bảng C ở tứ kết. Qua 2 lượt trận, Ả Rập Saudi toàn thắng và tạm đứng đầu bảng C với khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi. Ả Rập Saudi là đương kim vô địch U23 châu Á và cũng là ứng viên tranh "ngôi vương" giải đấu kỳ này.

Việt Nam và Uzbekistan đã sớm giành quyền vào vòng tứ kết Giải U23 châu Á 2024 và cả 2 đội bóng đều không muốn chạm trán đối thủ mạnh ở vòng đấu loại trực tiếp. Trong lịch sử giải đấu, Việt Nam từng thua Uzbekistan ở trận chung kết Giải U23 châu Á năm 2018.

Bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp nhưng U23 Việt Nam vẫn có cơ hội để giành chiến thắng nếu biết khai thác vào khuyết điểm của U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đang dính "bão" chấn thương nên nhiều khả năng ban huấn luyện sẽ tính đến phương án bảo toàn lực lượng trước khi bước vào vòng tứ kết giải đấu.

T.Phước