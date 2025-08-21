U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới

Sau khi đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Kết quả bốc thăm chia bảng tạo điều kiện thuận lợi cho tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại giải đấu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm cùng bảng A với Bangladesh, Singapore và Yemen, được chơi trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Việt Nam sẵn sàng hội quân, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Trên bảng xếp hạng FIFA, cả 3 đối thủ đều đứng dưới U23 Việt Nam. Vì vậy, nhiệm vụ giành suất đến Ả Rập Saudi vào năm 2026 là không quá khó đối với đoàn quân HLV Kim Sang-sik. Thời điểm này, bóng đá Việt Nam sản sinh nhiều tài năng xuất sắc, giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Thành tích vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cho thấy ban huấn luyện có sự chọn lọc sát sao, đầu tư chuyên sâu và xây dựng nòng cốt lực lượng đồng đều.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ Việt kiều xuất thân từ những nền bóng đá tiên tiến thế giới cũng tề tựu về V-League để thi đấu, thể hiện khát khao khoác áo các cấp tuyển quốc gia. Nguồn lực dồi dào này càng khiến HLV Kim có thêm nhiều lựa chọn trong việc tuyển quân, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Tại vòng 1 V-League 2025-2026, phần lớn những tuyển thủ U23 Việt Nam vừa đăng quang Đông Nam Á đều được trao cơ hội ra sân. Các trụ cột của tuyển U23 quốc gia như: Văn Khang, Văn Trường, Viktor Le, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Lý Đức, Quốc Việt, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân, Thanh Nhàn hay thủ thành Trung Kiên... tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ổn định, đóng góp nhiều vào lối chơi của đội bóng chủ quản. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik trong hành trình sắp tới.

Trước ngày hội quân, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ có thêm thời gian rà soát lực lượng, đánh giá phong độ, năng lực chuyên môn cầu thủ, thông qua 2 lượt trận V-League 2025-2026. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị gấp rút, giới chuyên gia nhận định lực lượng của U23 Việt Nam không có nhiều xáo trộn so với dịp thi đấu Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, được chia đều thành 11 bảng đấu. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 11 đội nhất mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, giành quyền vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt tiếp U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (ngày 6-9) và U23 Yemen (ngày 9-9).

Cũng trong đợt hội quân chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 9-2025, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với các đội bóng mạnh trong nước, dự kiến là CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội vào các ngày 4 và 7-9. Dịp này, tuyển Việt Nam sẽ rèn luyện đến hết ngày 10-9.



