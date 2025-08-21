U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới

TƯỜNG PHƯỚC

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 29-8 cùng đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội)

Sau khi đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Kết quả bốc thăm chia bảng tạo điều kiện thuận lợi cho tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại giải đấu. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm cùng bảng A với Bangladesh, Singapore và Yemen, được chơi trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới- Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẵn sàng hội quân, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Trên bảng xếp hạng FIFA, cả 3 đối thủ đều đứng dưới U23 Việt Nam. Vì vậy, nhiệm vụ giành suất đến Ả Rập Saudi vào năm 2026 là không quá khó đối với đoàn quân HLV Kim Sang-sik. Thời điểm này, bóng đá Việt Nam sản sinh nhiều tài năng xuất sắc, giàu kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Thành tích vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cho thấy ban huấn luyện có sự chọn lọc sát sao, đầu tư chuyên sâu và xây dựng nòng cốt lực lượng đồng đều.

TIN LIÊN QUAN

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ Việt kiều xuất thân từ những nền bóng đá tiên tiến thế giới cũng tề tựu về V-League để thi đấu, thể hiện khát khao khoác áo các cấp tuyển quốc gia. Nguồn lực dồi dào này càng khiến HLV Kim có thêm nhiều lựa chọn trong việc tuyển quân, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Tại vòng 1 V-League 2025-2026, phần lớn những tuyển thủ U23 Việt Nam vừa đăng quang Đông Nam Á đều được trao cơ hội ra sân. Các trụ cột của tuyển U23 quốc gia như: Văn Khang, Văn Trường, Viktor Le, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Lý Đức, Quốc Việt, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân, Thanh Nhàn hay thủ thành Trung Kiên... tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ổn định, đóng góp nhiều vào lối chơi của đội bóng chủ quản. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik trong hành trình sắp tới.

Trước ngày hội quân, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ có thêm thời gian rà soát lực lượng, đánh giá phong độ, năng lực chuyên môn cầu thủ, thông qua 2 lượt trận V-League 2025-2026. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị gấp rút, giới chuyên gia nhận định lực lượng của U23 Việt Nam không có nhiều xáo trộn so với dịp thi đấu Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội tham dự, được chia đều thành 11 bảng đấu. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 11 đội nhất mỗi bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, giành quyền vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt tiếp U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (ngày 6-9) và U23 Yemen (ngày 9-9). 

Cũng trong đợt hội quân chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 9-2025, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với các đội bóng mạnh trong nước, dự kiến là CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội vào các ngày 4 và 7-9. Dịp này, tuyển Việt Nam sẽ rèn luyện đến hết ngày 10-9.

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới- Ảnh 2.


Tin liên quan

Indonesia tạm dừng giải Quốc nội để đấu U23 Việt Nam tại SEA Games 33

Indonesia tạm dừng giải Quốc nội để đấu U23 Việt Nam tại SEA Games 33

(NLĐO) - Truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin việc Giải VĐQG Indonesia sẽ ngừng diễn ra trong thời gian SEA Games 33 tổ chức, với khoảng nghỉ từ 16-18 ngày.

"Mũi khoan" mới của U23 Việt Nam

Nguyễn Công Phương là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U23 Việt Nam song góp công lớn giúp đội nhà đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục.

Truyền thông Thái: "Công thức" ông Kim giống Shin Tae-yong khi U23 Việt Nam vô địch

(NLĐO) - Tờ Thairath nhận định lối chơi của nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik không khác ông Shin Tae-yong

U23 Việt Nam U23 châu Á 2026 HLV Kim Sang-sik Bangladesh Singapore Yemen FIFA Days tháng 9-2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo