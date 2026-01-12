U23 Việt Nam (0-0) U23 Ả Rập Saudi: Đình Bắc, Phi Hoàng dự bị

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang dẫn đầu bảng A sau 2 trận toàn thắng, tạo khoảng cách 3 điểm so với U23 Ả Rập Saudi. Chỉ cần không thua đội chủ nhà ở lượt trận cuối vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ giữ vững ngôi nhất bảng, tránh đối đầu sớm với U23 Nhật Bản tại tứ kết.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam cũng được làm mới ở màn so tài Ả Rập Saudi. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho Đình Bắc, Lê Phát, Phi Hoàng và Minh Phúc dự bị. Sự đổi mới này có thể giúp U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ cho đội bóng của Tây Á.
Đội hình xuất phát hai đội:
U23 Ả Rập Saudi: Thủ môn Hamed, Al Dosari, Faisal, Abdulaziz, Musab, Thamer, Salem, Awad, Rakan, Majed, Alobaid.
U23 Việt Nam: Thủ môn Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Anh Quân, Viktor Lê, Xuân Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Công Phương.
