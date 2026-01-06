Thắng Jordan, U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Tại giải đấu năm nay, Ả Rập Saudi được xem là ứng viên số một cho ngôi đầu bảng A, thì Jordan chính là đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam trong cuộc đua giành tấm vé còn lại vào tứ kết. Vì vậy, màn so tài giữa hai đội lúc 18 giờ 30 chiều này (6-1), không chỉ là trận khai mạc Giải U23 châu Á 2026, mà còn mang ý nghĩa bản lề với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam bước vào giải trong bối cảnh hàng công sứt mẻ nghiêm trọng. Bùi Vĩ Hào chính thức chia tay giải vì chấn thương, còn Nguyễn Thanh Nhàn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Gánh nặng ghi bàn vì thế đặt lên vai Nguyễn Đình Bắc cùng nhóm cầu thủ trẻ như Quốc Việt, Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Khuất Văn Khang hay Lê Viktor.

Ở chiều ngược lại, U23 Jordan được đánh giá cao hơn về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, dù họ cũng thiếu vắng một số trụ cột do không được CLB nhả người. Các thống kê của AFC cho thấy Jordan chiếm ưu thế trong dự đoán chiến thắng, phản ánh tương quan lực lượng hiện tại.

Vì vậy, mục tiêu thiết thực của U23 Việt Nam là đứng vững về thế trận và tâm lý. Một kết quả hòa trước Jordan sẽ mở ra cơ hội lớn cho cuộc đua đi tiếp, trong khi thất bại có thể đẩy đội bóng vào thế cực kỳ bất lợi ở chặng đường còn lại ở giải U23 châu Á

