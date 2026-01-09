U23 Việt Nam (2-1) U23 Kyrgyzstan: Văn Thuận lập công

U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan phải nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Ả Rập Saudi và buộc phải thắng lượt trận thứ 2 vòng bảng mới mong có cơ hội vào tứ kết.

U23 Việt Nam thể hiện sự hiệu quả trong các tình huống cố định - yếu tố có thể tiếp tục được tận dụng khi đối đầu Kyrgyzstan, đội bóng thường chơi trực diện và không ngại va chạm. Nếu giữ được kỷ luật phòng ngự và duy trì sắc bén ở khâu tấn công, U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành thêm 3 điểm, đồng nghĩa với việc gần như chắc suất vào vòng tứ kết.

Trước trận đấu mang tính "sống còn" với U23 Việt Nam, đoàn quân HLV Edmar Lacerda còn gặp bất lợi vì thiếu vắng tiền vệ Sharshenbekov - "trái tim" nơi tuyến giữa U23 Kyrgyzstan đã dính thẻ đỏ trong trận thua U23 Ả Rập Saudi.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik sớm tạo bất ngờ cho đối thủ khi không tung trụ cột Nguyễn Đình Bắc vào đội hình xuất phát U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan. Cầu thủ duy nhất làm mới đội hình xuất phát của U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt - tiền đạo sẽ thay thế vao trò, nhiệm vụ của Đình Bắc.