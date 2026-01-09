HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Việt Nam (2-1) U23 Kyrgyzstan: Văn Thuận lập công

Tường Phước

(NLĐO) - Chỉ cần không thua U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng lúc 21 giờ ngày 9-1, U23 Việt Nam sẽ sáng cửa lọt vào tứ kết Giải U23 châu Á 2026

-

Bình luận Diễn biến trận đấu

U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan phải nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Ả Rập Saudi và buộc phải thắng lượt trận thứ 2 vòng bảng mới mong có cơ hội vào tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Nguyễn Đình Bắc bất ngờ dự bị - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thể hiện sự hiệu quả trong các tình huống cố định - yếu tố có thể tiếp tục được tận dụng khi đối đầu Kyrgyzstan, đội bóng thường chơi trực diện và không ngại va chạm. Nếu giữ được kỷ luật phòng ngự và duy trì sắc bén ở khâu tấn công, U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành thêm 3 điểm, đồng nghĩa với việc gần như chắc suất vào vòng tứ kết.

Trước trận đấu mang tính "sống còn" với U23 Việt Nam, đoàn quân HLV Edmar Lacerda còn gặp bất lợi vì thiếu vắng tiền vệ Sharshenbekov - "trái tim" nơi tuyến giữa U23 Kyrgyzstan đã dính thẻ đỏ trong trận thua U23 Ả Rập Saudi.

U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan: Nguyễn Đình Bắc bất ngờ dự bị - Ảnh 2.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik sớm tạo bất ngờ cho đối thủ khi không tung trụ cột Nguyễn Đình Bắc vào đội hình xuất phát U23 Việt Nam chạm trán U23 Kyrgyzstan. Cầu thủ duy nhất làm mới đội hình xuất phát của U23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt - tiền đạo sẽ thay thế vao trò, nhiệm vụ của Đình Bắc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo