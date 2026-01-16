U23 Việt Nam thắng đẹp U23 UAE, vào bán kết U23 châu Á 2026

U23 Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) áp đảo U23 Việt Nam trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á sẽ phải đối mặt thử thách cam go trong hành trình tìm tấm vé vào chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Ở sân chơi diễn ra tại Ả Rập Saudi kỳ này, U23 UAE sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, tốc độ và kỹ thuật tốt nhưng U23 Việt Nam lại có ưu thế về tổ chức lối chơi và sự gắn kết. Ngoài ra, đoàn quân HLV Kim Sang-sik cũng có lợi thế về thời gian nghỉ hồi phục nhiều hơn các cầu thủ UAE.

Ba chiến thắng ở vòng bảng cũng thể hiện U23 Việt Nam không e ngại những đội bóng Tây Á, đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu Á. "U23 UAE tạo ấn tượng với khả năng phối hợp tấn công biên nhưng tôi tin các hậu vệ U23 Việt Nam đủ khả năng hóa giải miếng đánh này của đối thủ" - HLV Kim Sang-sik nói.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Đội hình xuất phát U23 UAE: thủ môn Khaled Tawhid, Khamis Al Mansoori, Matar Zaal, Ali Almemari, Ali Abdulaziz, Mansoor Al Menhali, Yousif Almarzooqi, Solomon Sosu, Junior Ndiaye, Mansour Saleh, Richard Akonnor.