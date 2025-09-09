U23 Việt Nam 0-0 U23 Yemen: Chủ nhà liên tục ép sân

Sau hai lượt trận, cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều có 6 điểm nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu nhờ hiệu số.

U23 Yemen đã cho thấy nhiều hạn chế khi phải nhờ hai quả phạt đền để thắng U23 Singapore 2-1 và bàn thắng phút bù giờ mới vượt qua U23 Bangladesh 1-0.

Dù vậy, đại diện Tây Á sở hữu thể lực sung mãn cùng bộ ba tấn công Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous, những tuyển thủ từng đá vòng loại Asian Cup 2027.

Trong khi đó, U23 Việt Nam thể hiện lối chơi kiểm soát bóng, tấn công đa dạng nhưng vẫn cần cải thiện khâu dứt điểm khi mới ghi 3 bàn sau hơn 20 cú sút.

Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu thuận lợi (từng thắng Yemen 1-0 ở vòng loại 2024), thầy trò HLV Kim được đánh giá nhỉnh hơn trước đối thủ tối nay.