Quốc tế

UAV giá 30 triệu USD của Mỹ bất ngờ lao xuống biển ở Hàn Quốc

Hải Hưng

(NLĐO) – Cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm và trục vớt chiếc UAV MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ rơi xuống vùng biển phía Tây Hàn Quốc.

Giới chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc cùng lên tiếng xác nhận chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper bị rơi khi "đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ" sáng 24-11 (giờ địa phương).

Chiếc UAV của Không quân Mỹ rơi gần đảo Maldo-ri, ngoài khơi TP Gunsan, cách thủ đô Seoul - Hàn Quốc khoảng 180 km.

UAV giá 30 triệu USD của Mỹ lao xuống biển Hàn Quốc và mất dấu - Ảnh 1.

Một chiếc MQ-9 Reaper lăn bánh sau khi hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Kunsan, Hàn Quốc, ngày 23-10-2024. Không quân Mỹ

Phi đội Tiêm kích số 8 của Mỹ đóng tại căn cứ không quân Kunsan ở Gunsan cho biết chiếc UAV gặp "sự cố" trong lúc làm nhiệm vụ vào khoảng 4 giờ 35 sáng.

"Không có thương vong hay thiệt hại tài sản nào liên quan đến sự cố này và hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ" – thông cáo của Phi đội Tiêm kích số 8 nêu rõ. 

Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc đang triển khai hoạt động tìm kiếm và trục vớt thiết bị. Công tác này được đánh giá là quan trọng nhằm thu thập dữ liệu kỹ thuật và tránh để lại các mảnh vỡ gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Sự cố xảy ra sau khi quân đội Mỹ thành lập một đơn vị trinh sát vận hành dòng UAV MQ-9 Reaper tại căn cứ Kunsan hồi tháng 9. Trước đó, Mỹ chỉ triển khai luân phiên máy bay không người lái này tại Hàn Quốc.

Không quân Mỹ cho biết UAV MQ-9 Reaper có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thu thập tình báo, phối hợp và trinh sát, với tầm hoạt động khoảng 1.850 km.

Theo nhiều nguồn tin báo chí thì mỗi chiếc UAV MQ-9 Reaper giá khoảng 30 triệu USD.


Không quân Mỹ đầu tư khủng cho máy bay "Ngày tận thế"

Không quân Mỹ đầu tư khủng cho máy bay "Ngày tận thế"

(NLĐO) - Không quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 13 tỉ USD cho Sierra Nevada Corp để phát triển phiên bản kế nhiệm của máy bay "Ngày tận thế" E-4B.

Video: "Thợ săn bão" của Không quân Mỹ bay thẳng vào tâm cơn bão mạnh nhất năm Melissa

(NLĐO) - Máy bay “Thợ săn bão” của Không quân Mỹ bay xuyên tâm bão Melissa cấp 5 để thu thập dữ liệu khi siêu bão "quái vật" tiến sát Jamaica.

Tập trận bắn đạn thật, máy bay Hàn Quốc vô tình thả bom rơi trúng nhà dân

(NLĐO) - Máy bay phản lực của không quân Hàn Quốc vô tình thả bom xuống nhà dân, làm 8 người bị thương.

