UAV mở hướng phát triển kinh tế vùng núi

Tại tỉnh Điện Biên, FPT đã thử nghiệm thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) hỗ trợ vận chuyển nông sản, giám sát cây trồng, kiểm soát dịch bệnh, quản lý rừng và logistics tại các khu vực có địa hình phức tạp.

Theo ghi nhận, UAV có thể rút ngắn thời gian phun thuốc từ 4 giờ xuống còn 10 phút/ha, tăng năng suất gieo hạt, rải phân từ 0,5-1 ha/người/ngày lên 40-64 ha/ngày tại những khu vực con người khó tiếp cận. UAV cũng giúp giảm khoảng 40% chi phí logistics trong vận chuyển nông sản. Theo mô phỏng của FPT trên diện tích hơn 51.000 ha với các cây trồng chủ lực như lúa, cà phê, mắc ca và trà Shan tuyết, việc ứng dụng UAV có thể giúp giảm 15%-20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu m3 nước mỗi năm và giảm 30% chi phí nhân công. Đồng thời, thu nhập người dân dự kiến tăng từ 9-18 triệu đồng/ha/năm, đóng góp thêm khoảng 2.630 tỉ đồng cho GRDP của tỉnh mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LEAP), Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT - cho biết FPT đến với Điện Biên cùng liên minh kinh tế tầm thấp, quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và máy bay không người lái. Liên minh hướng tới kết nối năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và triển khai ứng dụng thực tế, qua đó xây dựng các mô hình kinh tế tầm thấp phù hợp với địa bàn vùng cao, vùng núi và biên giới.