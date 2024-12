UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu phục hồi danh dự cho ông Đỗ Văn Hùng - người bị giam oan

Ngày 12-12, luật sư Bùi Quang Tuấn (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa nhận được thông báo của VKSND tỉnh Đắk Nông về việc thụ lý đơn yêu cầu phục hồi danh dự cho ông Đỗ Văn Hùng (SN 1963, ngụ TP HCM, thân chủ của ông) do bị oan sai.

Ông Đỗ Văn Hùng (trái) và luật sư Bùi Quang Tuấn sau phiên tòa được tuyên trả tự do

Theo VKSND tỉnh Đắk Nông, ngày 6-12, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản xác định VKSND tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ trì giải quyết bồi thường đối với ông Đỗ Văn Hùng. Căn cứ vào các quy định pháp luật, VKSND tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện các quy trình tổ chức việc phục hồi danh dự cho ông Hùng.

Trước đó, ngày 4-12, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức cuộc họp để xác định cơ quan giải quyết bồi thường cho ông Hùng. Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng và căn cứ vào các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Đắk Nông đã xác định VKSND tỉnh Đắk Nông là cơ quan giải quyết bồi thường cho ông Hùng.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị VKSND tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, TAND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện phục hồi danh dự cho ông Hùng theo quy định. Thực hiện việc thụ lý, giải quyết yêu cầu bồi thường của ông Hùng kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, khi thực hiện giải quyết bồi thường hoặc xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại đề nghị VKSND tỉnh gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp). Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để theo dõi, quản lý.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị Công an tỉnh, TAND tỉnh phối hợp với VKSND tỉnh thực hiện phục hồi danh dự cho ông Hùng; xem xét trách nhiệm hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại do mình quản lý…

Như Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, năm 2011, ông Hùng nhận chuyển nhượng 1 lô đất của ông N.Q.H. tại xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để trừ nợ. Do ông H. không dẫn đi nên ông Hùng nhờ 1 người ở tỉnh Đắk Nông giúp đỡ tìm đất. Sau khi mọi người đến xem lô đất này, ông Hùng đã đưa cho ông N.V.Đ. (người môi giới) bản sao 2 sổ đỏ nhờ kiếm người bán.

Năm 2012, ông N.H.T. đã mua lô đất của ông Hùng và khi bàn giao thực địa có sự tham gia của cán bộ địa chính xã Đắk Ha. Tuy nhiên, khi ông T. tiến hành xây dựng trên lô đất thì bị 1 người gửi đơn khiếu nại mới phát hiện bán nhầm đất.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông T. ngày 13-5-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Hùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 9-2014, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù. Sau khi tuyên án, ông Hùng không kháng cáo và VKSND không kháng nghị.

Tuy nhiên, đến ngày 26-1-2015, bà Phùng Thị Minh Nguyệt (vợ ông Hùng) có đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm với lý do chồng bị kết án oan. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP HCM xử giám đốc thẩm và quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Tháng 7-2018, VKSND tỉnh Đắk Nông tiếp tục ban hành cáo trạng giữ nguyên quan điểm truy tố ông Hùng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 vào tháng 11-2018, HĐXX của TAND tỉnh Đắk Nông tuyên bị cáo Đỗ Văn Hùng không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trả tự do cho bị cáo.

Gần 6 năm sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông mới ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Hùng. Ông Hùng bị tạm giam và thi hành án oan 4 năm 6 tháng, chưa kể thời gian mang thân phận bị can.