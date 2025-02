UBND TP HCM ban hành kế hoạch khẩn về sắp xếp bộ máy

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch khẩn về việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP HCM, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định 645 ngày 18-2-2025 của UBND TP HCM về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP HCM, UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện.

UBND TP HCM yêu cầu việc sắp xếp bộ máy phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

UBND TP HCM nhấn mạnh việc sắp xếp phải gắn tinh gọn tổ chức bộ máy với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, biên chế hợp lý, chuẩn hóa các chức danh.

Đồng thời xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu việc sắp xếp tổ chức hành chính, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố phải tuân thủ, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Phát huy vai trò chủ động, lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND TP HCM chỉ đạo căn cứ Quyết định 645 và các quy định có liên quan, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND TP HCM (thông qua Sở Nội vụ), cấp có thẩm quyền ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị mình theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 26-2.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thành lập Tổ Công tác thực hiện kiểm kê tài sản, bàn giao (nhân sự, hồ sơ, nhiệm vụ còn tồn đọng...) và các vấn đề khác theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 26-2.

Về hoàn thiện tổ chức bộ máy ổn định đi vào hoạt động, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo quy định, sắp xếp trụ sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đăng ký con dấu mới (nếu có thay đổi) và các công tác khác để đảm bảo hoạt động cơ quan, đơn vị mình không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 1-3.

UBND TP HCM giao Công an thành phố hoàn thiện Đề án tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, an toàn, an ninh thông tin mạng.

Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, đăng ký con dấu mới để sớm đi vào hoạt động.