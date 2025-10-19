UBND TP HCM đề xuất chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp

Trong báo cáo, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của tổ dân phố, thôn (khu phố, ấp) và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở những nơi này.

UBND TP HCM vừa có báo cáo lên Bộ Nội vụ về tổ chức, hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Qua đó, địa phương có cơ sở, căn cứ pháp lý để triển khai cụ thể các nhiệm vụ, công tác cần thực hiện khi tổ chức sắp xếp khu phố, ấp, khu dân cư theo Kết luận 163-KL/TW của Bộ Chính trị.

Việc này để tiếp tục triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức hoạt động của khu phố, ấp, khu dân cư gắn liền với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quy định cụ thể về số lượng

TP HCM kiến nghị quy định cụ thể về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bao gồm 5 chức danh Bí thư, Phó Bí chi bộ; Trưởng Ban Công tác Mặt trận; Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Trưởng Khu phố, ấp, khu dân cư.

Số lượng người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, khu dân cư thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh quyết định dựa trên đặc điểm địa phương, nhu cầu thực tế nhưng đảm bảo không vượt quá số lượng 8 người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, khu dân cư.

Trên cơ sở định mức khoán của Trung ương, địa phương căn cứ xây dựng mức phụ cấp hằng tháng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư.

Về chế độ, chính sách, trên cơ sở quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước và mức khoán quỹ phụ cấp tối thiểu đối với từng khu phố, ấp, khu dân cư theo quy mô số hộ dân, HĐND cấp tỉnh được quyết định các chế độ chi ngân sách hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, khu dân cư. Việc quyết định phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách địa phương và đặc điểm địa bàn của từng cấp xã, từng khu phố, ấp, khu dân cư.

TP HCM có gần 6.000 khu phố, ấp, khu dân cư Từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15, TP HCM trên cơ sở sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương có 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã và 1 đặc khu) với 5.947 khu phố, ấp, khu dân cư là mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư, trong đó có 4.178 khu phố, 1.760 ấp, 9 khu dân cư. Số lượng Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư tính đến thời điểm hiện tại là 5.939 người; trong đó 528 khu phố, ấp do Bí thư chi bộ kiêm nhiệm; 441 khu phố, ấp do Phó Bí thư chi bộ kiêm nhiệm. Số lượng Phó Trưởng khu phố, ấp, khu dân cư là 5.947 người.



