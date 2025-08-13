UBND TP HCM thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Ngày 13-8, UBND TP HCM có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30-8 đến hết thứ Ba ngày 2-9 Dương lịch.

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 gồm hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh và hai ngày nghỉ hằng tuần, từ thứ Bảy ngày 30-8 đến hết thứ Ba ngày 2-9

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ nêu trên.

UBND TP HCM giao chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý chào mừng Ngày Quốc khánh.

Đồng thời, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng; bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, người dân.

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các sở. ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác vận động người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; trang trí, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố, đảm bảo nếp sống văn minh đô thị.