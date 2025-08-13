UBND TP HCM thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

UBND TP HCM thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

PHAN ANH

(NLĐO)- Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2025 gồm hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh và hai ngày nghỉ hằng tuần, từ thứ Bảy ngày 30-8 đến hết thứ Ba ngày 2-9.

Ngày 13-8, UBND TP HCM có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30-8 đến hết thứ Ba ngày 2-9 Dương lịch.

Đợt nghỉ này bao gồm hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh và hai ngày nghỉ hằng tuần.

UBND TP HCM thông báo việc nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 gồm hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh và hai ngày nghỉ hằng tuần, từ thứ Bảy ngày 30-8 đến hết thứ Ba ngày 2-9

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ nêu trên.

UBND TP HCM giao chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý chào mừng Ngày Quốc khánh.

Đồng thời, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng; bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, người dân.

Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các sở. ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác vận động người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; trang trí, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố, đảm bảo nếp sống văn minh đô thị.

Tin liên quan

Công chức, viên chức, người lao động sắp nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày

Công chức, viên chức, người lao động sắp nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày

(NLĐO) - Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ kéo dài 4 ngày

TP HCM: Đường sá thông thoáng ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Trong ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, các tuyến đường ở TP HCM thông thoáng. Trong không khí mát mẻ, dễ chịu, nhiều người chọn tham gia tham gia các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ ngày 31-8 đến 3-9), thời tiết các vùng trên cả nước khá thuận lợi cho người dân đi du lịch. Hầu hết các vùng chỉ có mưa vừa và dông vào chiều tối và đêm.

TP HCM UBND TP HCM thông báo nghỉ lễ nghỉ lễ quốc khánh 2-9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo