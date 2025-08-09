Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Sáng 9-8, UBND TP HCM đã tổ chức lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Lễ trao quyết định được tổ chức trước khi diễn ra phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8-2025 của UBND TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (bìa phải) trao quyết định phê chuẩn của Thủ tướng cho ông Nguyễn Mạnh Cường

Thường trực UBND TP HCM chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường

Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường đã được Trung ương, Thành ủy, UBND TP HCM tin tưởng giao nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thời gian tới, thành phố có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Mạnh Cường

Do đó, Chủ tịch UBND TP HCM mong muốn tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, lãnh đạo UBND TP HCM đoàn kết, phát huy ưu điểm, kinh nghiệm đã tích lũy được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và thành phố giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho rằng việc được Trung ương, lãnh đạo TP HCM tin tưởng, tín nhiệm là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Nguyễn Mạnh Cường cam kết sẽ cùng tập thể Thường trực UBND TP HCM, UBND TP HCM nỗ lực, cố gắng, cầu thị, lắng nghe, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào ngày 8-8, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 24-7, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.