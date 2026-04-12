Kinh tế

UBND TPHCM yêu cầu cập nhật, kiểm tra các cơ sở thức ăn đường phố

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – UBND TP HCM yêu cầu tăng cường quản lý thức ăn đường phố; người tiêu dùng không mua, sử dụng thực phẩm nơi mất vệ sinh

UBND TPHCM vừa có công văn yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu phải cập nhật số lượng cơ sở, địa điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm; cũng như báo cáo kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có). 

UBND TPHCM giao Sở An toàn thực phẩm làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn chuyên môn cho địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; phối hợp điều tra, xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm và tổng hợp, báo cáo để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, Sở An toàn thực phẩm cũng vừa đưa ra các khuyến cáo bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố. 

Cơ quan đầu mối quán lý an toàn thực phẩm TPHCM cho rằng thức ăn đường phố là nét văn hóa đặc trưng, tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

UBND TPHCM yêu cầu kiểm tra an toàn thực phẩm thức ăn đường phố 2026 - Ảnh 1.

Thức ăn đường phố là nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Đối với người tiêu dùng, cơ quan chuyên môn khuyến cáo nên chọn điểm bán tại khu vực sạch sẽ, cách xa nguồn ô nhiễm như cống rãnh, rác thải, bụi bẩn; thức ăn phải được đặt trong tủ hoặc tủ kính kê cao, có che đậy chống ruồi, bụi và côn trùng.

Người chế biến, phục vụ cần mang bảo hộ lao động như mũ trùm, khẩu trang đúng quy định; sau khi mua nên sử dụng ngay.

Người tiêu dùng không mua, không sử dụng thức ăn tại nơi mất vệ sinh và cần phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm cũng lưu ý mức xử phạt đối với cơ sở vi phạm. 

Cụ thể, phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi không có bàn, tủ, dụng cụ phù hợp; thức ăn không được che đậy; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín. 

Mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi sử dụng dụng cụ không bảo đảm an toàn, người chế biến mắc bệnh truyền nhiễm, sử dụng phụ gia không đúng quy định hoặc dùng nước không bảo đảm vệ sinh. 

Ngoài ra, cơ sở vi phạm còn bị buộc tiêu hủy thực phẩm theo quy định.

70% thức ăn đường phố không an toàn

Sự dễ dãi của người tiêu dùng khiến thực phẩm "bẩn" có nhiều đất sống

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở trường tiểu học: Tạm ngưng hoạt động cơ sở cung cấp suất ăn

(NLĐO) - Cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm ngưng hoạt động sau khi nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường.

Chính thức công bố nguyên nhân vụ bánh mì cóc cô Bích gây ngộ độc hàng loạt

(NLĐO) – Chiều 26-11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM công bố chính thức nguyên nhân vụ hơn 300 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích

ngộ độc thực phẩm bánh mì Sở An toàn thực phẩm ẩm thực đường phố thức ăn đường phố
