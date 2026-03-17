Thời sự

UBND TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý phương tiện vui chơi dưới nước

Thiện An

(NLĐO) - Qua kiểm tra, Sở Xây dựng TPHCM kết luận vẫn còn một số hạn chế và thiếu sót trong tổ chức, quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường kiểm tra, giám sát 

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 7366 về tăng cường công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn TPHCM; Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo giao UBND phường Tăng Nhơn Phú, UBND phường Bình Thới, UBND phường Long Bình thực hiện đầy đủ các nội dung theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 7366.

Cạnh đó, căn cứ quy định pháp luật có liên quan để hướng dẫn, kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các đơn vị quản lý khu vui chơi, giải trí dưới nước, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn tuyệt đối trong hoạt động này.

UBND TPHCM nêu tên 3 phường khi yêu cầu tăng cường quản lý phương tiện vui chơi dưới nước - Ảnh 1.

UBND TPHCM yêu cầu tăng cường công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước (Ảnh minh họa AI)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND 168 phường, xã, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Giao Sở Du lịch tổ chức tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Thành phố.

Nguyên nhân

Tại Công văn số 7366 gửi UBND TPHCM, Sở Xây dựng cho biết thời gian qua, việc tổ chức, quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước được UBND các phường triển khai thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế và thiếu sót trong phạm vi quản lý.

Điển hình như tại UBND phường Tăng Nhơn Phú, vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại khu du lịch Suối Tiên chưa được UBND phường thỏa thuận, công bố mở, cho phép hoạt động theo quy định. 

Người lái phương tiện cứu hộ chưa được hướng dẫn về kỹ năng an toàn do tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tổ chức trước khi điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định.

Tương tự, tại UBND phường Bình Thới, vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại Công viên văn hóa Đầm Sen chưa được UBND phường thỏa thuận, công bố mở, cho phép hoạt động theo quy định. 

Một ca nô cứu hộ chưa được đăng ký vào sổ đăng ký phương tiện và cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước theo quy định.

Còn tại UBND phường Long Bình, vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại Công viên 36 ha thuộc dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện chưa đưa vào khai thác, vận hành nhưng khu vực vùng hoạt động hồ nước ngọt Công viên Grand Park đã hoàn thiện và đơn vị khai thác đã tập kết 37 phương tiện.

Sở Xây dựng kết luận vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước này chưa được UBND phường Long Bình thỏa thuận, công bố mở, cho phép hoạt động theo quy định. Cạnh đó, phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước chưa được tổ chức quản lý theo quy định.

Điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Con Nít

Điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong ở công viên nước Con Nít

(NLĐO) - Bé trai 6 tuổi được cha dẫn đến công viên nước chơi, không may gặp nạn. Thời điểm trên bé không mặc áo phao.

VIDEO: Hoang tàn ở công viên nước nổi tiếng một thời của TP HCM

(NLĐO)- Công viên nước Đại Thế Giới được biết đến là một trong những công viên lớn nhất TP HCM, sân chơi "huyền thoại" của thế hệ 8x, 9x. Tuy nhiên, sân chơi ấy giờ đây đã trở thành một bãi đất hoang tàn, nhếch nhách sau hơn 2 năm ngưng hoạt động.

Động thổ công viên nước 6,7 ha – điểm chạm mới trong bức tranh đại đô thị biển CaraWorld

Ngày 15-11, lễ động thổ Cara Water Park đã chính thức diễn ra, mở đầu cho hành trình kiến tạo không gian giải trí biểu tượng tại trái tim CaraWorld Cam Ranh.

