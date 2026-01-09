UEH.ISB ra mắt Chương trình Tiến sĩ Nghiên cứu Ứng dụng, kết nối học thuật với thực tiễn phát triển

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược đổi mới đào tạo sau đại học theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu học thuật và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình được xây dựng trên triết lý đào tạo dựa trên ba trụ cột Nghiên cứu - Ứng dụng - Đổi mới sáng tạo, hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, tổ chức và khu vực công. Theo đó, nghiên cứu sinh không chỉ theo đuổi các chuẩn mực học thuật nghiêm ngặt mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo tri thức có giá trị ứng dụng cao, đóng góp cho phát triển bền vững ở cấp độ địa phương, quốc gia và khu vực.

Với định hướng đào tạo thông qua nghiên cứu gắn liền thực tiễn, chương trình mở rộng không gian nghiên cứu khoa học, lấy các vấn đề thực tế làm trung tâm. Dựa trên triết lý "Temple of Learning", chương trình được thiết kế trên nền tảng xuất sắc trong nghiên cứu, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển hóa tri thức thành giá trị thực tiễn.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Trần Hà Minh Quân - Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB - nhấn mạnh đây là một bước đi táo bạo trong đổi mới mô hình đào tạo tiến sĩ, thể hiện quyết tâm của nhà trường trong việc xây dựng cách tiếp cận mới, kết nối học thuật với đời sống, dựa trên nền tảng nghiên cứu nghiêm cẩn và sự đồng hành của đội ngũ học giả, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Buổi lễ ra mắt vinh dự đón tiếp sự hiện diện của nhiều đại biểu lãnh đạo và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm và đồng hành sâu sắc đối với định hướng đổi mới đào tạo sau đại học của UEH.ISB. Tham dự sự kiện có ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh; ông Phạm Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh; bà Huỳnh Thị Xuân Liên - Chủ tịch HĐQT CAO Jewelry; cùng ông Dương Văn Thịnh - Chủ tịch AIDC Việt Nam.

Sự ra đời của Chương trình Tiến sĩ Nghiên cứu Ứng dụng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Trường Tài năng UEH.ISB, góp phần đào tạo đội ngũ nhà nghiên cứu và lãnh đạo tri thức có năng lực dẫn dắt đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực trong bối cảnh mới.

