Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công cầu Crimea?

Thông tin trên được hãng thông tấn TASS ngày 30-4 dẫn lời ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào Chúng ta cùng với Nga (We Are Together with Russia), cho biết. Ông Rogov viết trên tài khoản Telegram cá nhân: "Đêm qua (29-4), chính quyền Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không trên Dzhankoy và Simferopol, khi lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào bán đảo Crimea".

Theo ông Rogov, quân đội Ukraine đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo ATACMS.

Nguồn tin của Newsweek cho biết tên lửa bị bắn hạ nhưng không rõ liệu tên lửa có chạm tới mục tiêu hay không.

Trước đó, cố vấn Oleg Kryuchkov của ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, kêu gọi người dân ở Crimea hạn chế chụp ảnh hệ thống phòng không đang được kích hoạt hoặc đăng những hình ảnh liên quan lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga đã đăng trên mạng xã hội thông tin về việc tên lửa ATACMS bắn vào bán đảo Crimea từ khu vực Kherson phía Nam Ukraine. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga để đề nghị bình luận.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong tháng này xác nhận "số lượng đáng kể" tên lửa ATACMS tầm xa đã được chuyển tới Ukraine vào tháng 2, đây là một phần của gói viện trợ trị giá 300 triệu USD.

Cầu Crimea bốc cháy trong một vụ tấn công hồi tháng 10-2022. Ảnh: Anadolu

Ngoài ra, theo hãng thông tấn TASS, giao thông trên cầu Crimea cũng bị đình chỉ vào đêm 29-4.

Trong khi đó, theo kênh Telegram Astra của Nga, đêm 29-4 và rạng sáng 30-4, người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ ở Crimea, cụ thể là Simferopol, Gvardeysky và Dzhankoy.

Chính quyền khu vực do Nga bổ nhiệm thông báo cầu Crimea bị tạm ngừng hoạt động trong khoảng 1 giờ.

Kênh SHOT Telegram cũng đưa tin có những tiếng nổ lớn được nghe thấy ở khu vực Dzhankoy tại Crimea. Hệ thống phòng không trước đó đã được kích hoạt.

Theo hãng tin Ukrinform, vào năm 2023, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 184 cuộc tấn công vào các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga và nhiều mục tiêu khác ở bán đảo Crimea. Trung bình, quân đội Ukraine tấn công Bán đảo Crimea cách ngày.