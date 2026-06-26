Ukraine mở chiến dịch lớn vây ép Nga, Washington đã đứng về phía Kiev?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25-6 cho biết ông đã phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), với mục tiêu gây thêm sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột.

Kyiv Post cho biết quyết định được đưa ra sau khi Thiếu tướng Yevhen Khmara báo cáo về kế hoạch "trừng phạt tầm xa và tầm trung" nhằm vào Nga. Ông cũng cập nhật kết quả hoạt động mới nhất của SBU trên chiến trường, nhấn mạnh tới Trung tâm Hoạt động Đặc biệt Alpha.

"Tôi đã phê duyệt một chiến dịch gây ảnh hưởng trong 40 ngày của Cơ quan An ninh nhằm buộc Nga chấm dứt chiến sự" – Tổng thống Zelensky viết.

Tổng thống Phá Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 17-6. Ảnh: AP

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Kiev tiếp tục mở rộng các đòn tập kích tầm trung và tầm xa vào mục tiêu quân sự, hậu cần và năng lượng của Nga. Mục tiêu này bao gồm cả các địa điểm bên trong lãnh thổ Nga và những vùng Ukraine do Moscow kiểm soát.

Tổng thống Zelensky cho biết SBU trong nhiều tháng liền đạt kết quả cao khi dùng máy bay không người lái (UAV) bảo vệ các vị trí của Ukraine. Riêng đơn vị Alpha dẫn đầu việc vô hiệu hoá khí tài Nga trên chiến tuyến.

Trong khi Kiev gia tăng sức ép quân sự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra nhận định đáng chú ý về vai trò hiện tại của Mỹ trong xung đột Nga - Ukraine.

Trao đổi với báo giới tại Washington ngày 25-6, ông Macron nói Mỹ lần đầu chấp thuận một văn bản xác định Washington không còn là bên trung gian trung lập trong xung đột Nga - Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, trong văn bản được thống nhất với các đồng minh châu Âu, Mỹ cam kết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, hỗ trợ quân sự và năng lượng, đồng thời duy trì các biện pháp trừng phạt Nga.

Trước đó, sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp từ ngày 15 đến 17-6, Tổng thống Donald Trump có những phát biểu tích cực hơn về khả năng cầm cự của Ukraine.

Chủ nhân Nhà Trắng khen Tổng thống Zelensky "dũng cảm và đang làm khá tốt", đồng thời để ngỏ khả năng siết trở lại các biện pháp trừng phạt liên quan dầu mỏ Nga.