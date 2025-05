Ukraine phá hủy cơ sở quân sự trên bán đảo Crimea, Nga tập kích căn cứ F-16?

Kênh telegram ASTRA cho hay vụ tấn công được Ukraine thực hiện hôm 16-5, nhằm vào căn cứ Lữ đoàn Phòng thủ Duyên hải số 126 của Nga tại làng Perevalne thuộc bán đảo Crimea. Bán đảo Crimea do Nga đơn phương sáp nhập năm 2014 nhưng cho tới nay, Ukraine không công nhận tính hợp pháp.

"Cơ quan An ninh Ukraine tiếp tục tấn công hiệu quả vào các mục tiêu quân sự hợp pháp ở bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Những nỗ lực nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga vẫn sẽ tiếp tục"- một nguồn tin an ninh nói với Kyiv Independent.

Cháy tại một nhà kho ở Perevalne thuộc bán đảo Crimea ngày 16-5. Ảnh: T.me/chp_sevastopol

Ukraine được cho là đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tự sát, phá hủy kho đạn và 4 tòa nhà của Lữ đoàn 16 Nga.

Vụ nổ lớn đã khiến hơn 2.000 cư dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp, dù chính quyền không đưa ra thông báo chính thức. Tuyến đường cao tốc Simferopol–Alushta gần hiện trường cũng phải đóng cửa.

Kênh ASTRA cho hay một số binh sĩ Nga đã bị thương trong vụ tấn công nhưng chưa có báo cáo về thương vong dân sự. Ngoài Lữ đoàn Phòng thủ Duyên hải số 126, tại Perevalne còn có Trung đoàn Pháo binh độc lập số 8 của Nga.

Cùng ngày, nhiều vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại các khu vực khác trên bán đảo Crimea như Yalta, Gurzuf, Alupka và Alushta.

Hiện Moscow chưa bình luận về các thông tin do kênh telegram ASTRA cũng như tờ Kyiv Independent đăng tải.

Đơn vị đặc nhiệm Prymary của Ukraine ngày 1-5 cũng tuyên bố đã sử dụng UAV tấn công hệ thống phòng không của Nga tại Crimea, phá hủy một xe tải hậu cần và một trạm radar ST-68, chuyên phát hiện và theo dõi các mục tiêu ở tầm thấp.

Cháy nổ ở Perevalne thuộc bán đảo Crimea hôm 16-5. Ảnh: Kênh Telegram Crimean Wind

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 19-5 thông báo đã tập kích cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự Ukraine nhưng không nêu mục tiêu cụ thể.

Theo truyền thông Nga, đòn tập kích trên nhằm vào sân bay Vasilkov ở tỉnh Kiev, một trong những nơi phi đội F-16 của Ukraine đóng quân. Một đám cháy lớn bùng lên sau cuộc tấn công và kéo dài suốt nhiều giờ.

Truyền thông Nga cho biết UAV Geran-3 lắp động cơ phản lực đã được sử dụng trong trận tập kích. UAV Geran-3 có thể mang đầu đạn nặng tới 300 kg, so với mức 50-90 kg của dòng Geran-2 sử dụng động cơ cánh quạt.