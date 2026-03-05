Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 11 - TPHCM: Các vấn đề chạm đến đời sống người dân

Sáng 5-3, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 11 - TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Trưng.

Buổi tiếp xúc cử tri tại phường Bình Trưng.

5 ứng cử viên này gồm:

- Bà Trần Thị Hồng Liên, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

- Ông Võ Hoàng Ngân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

- Ông Nguyễn Văn Thân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam.

- Bà Võ Thị Trung Trinh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Thanh Mai cam kết sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò của Đại học Quốc gia TPHCM trong phục vụ sự phát triển của thành phố và cả nước, phấn đấu xây dựng Đại học Quốc gia TPHCM trở thành một trong những đại học hàng đầu châu Á.

Ở góc độ quy hoạch, ông Võ Hoàng Ngân cho hay sẽ tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn về đầu tư công, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng và công tác bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách hỗ trợ người lao động, các chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình, đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động để đảm bảo lợi ích của người dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Ông Võ Hoàng Ngân nói về chương trình hành động.

Ông Võ Hoàng Ngân cũng cho biết sẽ thúc đẩy mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến Metro, tối ưu hóa và khai thác hiệu quả không gian ngầm tạo động lực tăng trưởng mới cho siêu đô thị sau hợp nhất.

Về chuyển đổi số, bà Võ Thị Trung Trinh, cho biết sẽ tích cực xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, tháo gỡ rào cản thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý để chính quyền số vận hành hiệu quả, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Bà Võ Thị Trung Trinh cam kết nhiều vấn đề về chuyển đổi số.

"Mục tiêu là để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm phiền hà và chi phí" - bà Võ Thị Trung Trinh nói.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề điểm nghẽn liên quan đến giáo dục, quy hoạch treo, thuế,...

Nói về chương trình hành động, bà Trần Thị Hồng Liên cho biết sẽ đóng góp cho Quốc hội các đánh giá khoa học về các vấn đề quan trọng của quốc gia được thực hiện thông qua các nghiên cứu khoa học chặt chẽ và đáng tin cậy, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đòi hỏi nhà quản trị quốc gia cũng như tổ chức phải ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bà Trần Thị Hồng Liên. Bà cam kết sẽ truyền tải tiếng nói của cộng đồng trí thức về các vấn đề về giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng, phát triển khoa học công nghệ trong hệ thống trường đại học - viện nghiên cứu và doanh nghiệp, từ đó giúp định hình chính sách quốc gia cho những lĩnh vực nền tảng này.