Ứng dụng AI để lọc website lừa đảo

Độ chính xác lên đến 98%

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn, cho biết cuối năm 2024, trong quá trình tham gia giảng dạy về an ninh mạng tại Trường ĐH Swinburne Việt Nam, ông phát hiện một nhóm sinh viên có nhiều tâm huyết và rất nhanh nhạy với các ứng dụng AI nên đã tập hợp lại để trao đổi về ý tưởng đã ấp ủ. Công cụ lọc website độc hại do nhóm sinh viên thực hiện với những kiến thức, kinh nghiệm của các thành viên trong dự án Chongluadao.vn đã hoàn thành, cho độ chính xác đến hơn 98%.

Người "đỡ đầu" của dự án nhận xét công cụ này giúp phát hiện trang web lừa đảo rất sớm, thậm chí từ khi chưa có cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, công cụ này có giao diện thân thiện, có thể tích hợp vào giao diện của nhiều bên.

"Chúng tôi mong muốn sản phẩm này có thể được người dân, doanh nghiệp, tập đoàn lớn đưa vào sử dụng. Chúng tôi cũng hy vọng các bạn sinh viên trong nhóm nghiên cứu sẽ trở thành thế hệ F2 của dự án Chongluadao.vn" - ông Hiếu bày tỏ.